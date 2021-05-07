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İBB Sözcüsü Ongun, Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı

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İBB Sözcüsü Ongun, Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı
İBB Sözcüsü Ongun, Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İstanbul Bakırköy'deki Halk Ekmek büfesi yangınının sabotaj kaynaklı olduğunu açıkladı.

İstanbul Bakırköy'e bağlı Kartaltepe Mahallesi Olgunlar Sokak'ta, İBB'ye ait Halk ekmek büfesi gece saatlerinde yanmıştı. Büfeyi tamamen kullanılamaz hale getiren yangınla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun bir açıklama yaptı. Ongun, İstanbul İtfaiyesi tarafından yapılan tespitlere göre yangının kimliği belirsiz kişilerce çıkarıldığını açıkladı.

Ongun'un açıklaması şöyle:

"İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy'deki Halk Ekmek büfemiz mobese kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor."

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