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İçerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu kutu çalındı

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Güney Kıbrıs’ta turist olarak bulunan bir çiftin, Rum polisine, içerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu ahşap kutunun çalındığına dair ihbarda bulundukları bildirildi.
İçerisinde ölen çocuklarına ait küllerin bulunduğu kutu çalındı

Fileleftheros gazetesi, olayın Cuma günü 17.00-17.20 saatleri arasında meydana geldiğini ve çiftin kullandığı kiralık araç içerisinde bulunan kutunun, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığını yazdı.
Gazete, arabanın camlarının kırıldığını ve koltuğun üzerinde bulunan kutunun çalındığını kaydederken, araç içerisinde bulunan 200 Euro ile kıyafetlerin de çalındığını belirtti.


BET OFİSTEN 8 BİN 500 EURO ÇALINDI


Gazete, bir diğer haberinde ise, Baf’ta bulunan bir bet ofisin, kimliği belirsiz şahıslar tarafından dün sabaha karşı soyulduğunu yazdı.
Haberde, bet ofisten 8 bin 500 Euro çalındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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