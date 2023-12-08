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İçki hırsızları 5 gün daha tutuklu kalacak!

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Lefkoşa’da meydana gelen içki hırsızlığı ile ilgili tutuklanan E.M.Z, Ö.K, A.Ö ve S.A.M, yeniden mahkemeye çıkarıldı.
İçki hırsızları 5 gün daha tutuklu kalacak!

Lefkoşa Adli Şube’de görevi polis memuru Doğukan Can olguları aktardı. 

Polis, 3 Aralık 2023 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa’da Osmanpaşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Çakıl Market isimli işletmeye müşteri olarak giren E.M.Z'nin içki reyonunda satışa sunulan 1475 TL değerindeki Chivas Regal “18 Years” marka viskiyi giymekte olduğu montunun iç kısmına saklayıp ödemeden çıkış yaparak sirkat ettiğini söyledi.

Polis, olayın polisin bilgisine 05 Aralık 2023 tarihinde geldiğini, kamera görüntülerinden E.M.Z ve suçla bağlantılı Ö.K'ye ulaşıldığını ve aynı gün zanlıların Lefkoşa Adli Şube'ye celp edildiklerini yineledi.  

Polis, zanlının tasarruflarında bulunan sırt çantası içerisinde ve ikametgahlarında mahkeme emri ile yapılan aramada yaklaşık 28 bin TL değerindeki 22 adet muhtelif markalarda içkilerin bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, iki zanlının 6 Aralık 2023 tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde soruşturma maksatlı 2 gün tutukluluk temin edildiğini belirtti.  

Polis, yapılan soruşturma sonucu A.Ö ve S.A.M'nin suçla bağlantılarının tespit edildiğini belirtti.

Polis, A.Ö'nün  6 Aralık’ta Girne'de tespit edilerek, derdest emri gereği tutuklandığını söyleyen, ikametgahında yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 4 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare olarak alındığını belirtti.

Doğukan Can, aynı tarihte S.A.M'nin Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını ve ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada muhtelif marka ve çeşitlerde toplam 14 adet alkollü içkinin tespit edilip, emare alındığına vurgu yaptı. 

Polis, zanlı S.A.M'nin ifadesinde evinde bulunan 14 şişe içkiden 4 tanesini zanlı E.M.Z'den aldığını söylediğini aktardı. Polis, marketlerin stok sayımı yaptığını, ayrıca işletmecilerin ifadelerinin alındığını belirtti. Polis, zanlı E.M.Z'nin zanlı A.Ö ile ilgili bazı beyanlarda bulunduğunu, doğru çıkması halinde A.Ö'nünserbest kalabileceğini söyledi. 
Polis, soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini ve birçok market ve işletmeden ifade temin edilmesi ve kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğini belirterek, zanlıların aleyhinde 5 ek tutukluluk emri talep etti. 

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlıların 5 gün  süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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