İki Toplumdan Gençler, Barış İçin Pedal Çevirecek

Kıbrıs'ta barış ve dostluk mesajı vermek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Barış İçin Pedal Çeviriyoruz” etkinliği, bu yıl 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Kıbrıs'ta barış ve dostluk mesajı vermek amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Barış İçin Pedal Çeviriyoruz” etkinliği, bu yıl 5 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. EDON’un organizasyonuyla hayata geçirilen etkinlikte, iki toplumdan gençler bir araya gelerek bisikletleriyle barış ve dayanışma çağrısında bulunacak.

Etkinlik saat 10.00’da Ledra Palace geçiş noktasından başlayacak. Katılımcılar, belirlenen güzergâh boyunca bisiklet sürerek adada kalıcı barışa duyulan özlemi ve iki toplum arasındaki dostane ilişkilerin önemini vurgulayacak. Organizasyonla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler, Sol Gençlik’in sosyal medya hesapları üzerinden veya 0533 853 82 55 numaralı telefon aracılığıyla iletişime geçebilir.