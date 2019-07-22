İlahiyat Anadolu Lisesi programı da açılıyor

Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu,"KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile TC Milli Eğitim Bakanlığı Arasında Eğitim Kalitesinin Yükseltilmesine Yönelik İşbirliği Mutabakat Zaptı” ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, arazi verilirken, amacın ilahiyat kökenli eğitim olduğunu belirterek, "Kiralama koşulları halen geçerli. Kolej yanında, kademeli bir şekilde İlahiyat Anadolu Lisesi programı açacağız. 9'uncu sınıftan itibaren bu program başlayacak" dedi. İlahiyat Anadolu Lisesi'ne öğrenci alımının, kolej sınavı programı dışında olacağını belirten Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Programlar arasındaki denkliği sağlamak için TC Milli Eğitim Bakanlığı görüşü alınarak, KKTC Eğitim Bakanlığı kontrolünde adımlar atılacaktır. Burada, altında bir şey aranmasına gerek yok. Tüm okullarımızın denkliği olduğu için üniversite sınavlarına giriliyor." ifadelerini kullandı.