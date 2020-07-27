İlk koronavirüs vakası şüphesi: Kuzey Kore'de alarma neden olan ilticacıda virüs saptanmadı

Kuzey Kore’de alarm verilmesine yol açan ‘ilk koronavirüs vakası’ şüphesi boşa çıktı. Güney’den kaçarak ülkeye gelen kişide virüs saptanmadığı belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin ‘ilk koronavirüs vakası’ olmasından şüphelenilen kişide virüse rastlanmadığını duyurdu.

Üç yıl önce iltica ettiği Güney Kore’den tekrar Kuzey Kore’ye kaçan 24 yaşındaki erkeğe ve temas kurduğu iki kişiye yapılan testlerin negatif olduğu belirtildi.

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, üst düzey sağlık görevlilerinden Yoon Tae-ho, “Söz konusu kişi ne koronavirüs hastası olarak kayıtlıdır, ne de hastalarla temasa geçen bir kişi olarak sınıflandırılmıştır” dedi.

Yetkililerin açıklamalarına göre, bugüne kadar tek bir koronavirüs vakasının bile saptanmadığı Kuzey Kore’de 19 Temmuz’da Kaesong şehrinde bir kişinin yasadışı şekilde ülkeye giriş yaparken yakalanması üzerine alarm zilleri çalmıştı.

Ganghwa adasından yola çıkan adamın Sarı Deniz’e ulaşan bir atık su borusunda sürünerek ilerlediği ve daha sonra Kaesong’a ulaşmak için yaklaşık 1.5 kilometre yüzdüğü belirtilmişti.

İlticacı adam koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınırken; Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, maksimum düzeyde salgın tedbirleri uygulanacağını duyurmuştu. Kim, “Son 6 ayda ülke çapında her sahada alınan yoğun önleyici salgınla mücadele tedbirlerine rağmen durum kritik” demişti.