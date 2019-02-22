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SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

İŞAD: Elektrik can yakmaya devam ediyor

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Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) “son zamanlarda durdurulamaz şekilde artan elektrik fiyatlarının can yakmaya devam ettiğini” savundu.
İŞAD: Elektrik can yakmaya devam ediyor

İŞAD Asbaşkanı Enver Mamülcü yaptığı yazılı açıklamada, sabit giderlerde ilk sırada yer alan elektrik fiyatlarındaki artışların, maliyetleri ve pahalılığı artırdığını, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) isyan noktasında olduğunu ifade etti. Mamülcü, “dövize bağlı olarak arttığı iddia edilen enerji birim fiyatlarının dövizin ve akaryakıt fiyatlarının düşmesine rağmen bir türlü düşmediğini” kaydetti.

Mamülcü, bankalara 200 milyon liraya yakın borcu olduğu açıklanan KIB-TEK’in tasarruf etmek bir yana yeni toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarına yeni haklar vererek yeni maliyet unsurları oluşturduğunu, bunu yaparken sorumlu mevkideki bakana ve hükümete bilgi dahi vermediğini ileri sürdü.

Mamülcü, “Ülkemizde dünyanın en kaliteli güneş enerjisine dönüştürülecek olanak varken bu olanaktan daha fazla yararlanabilmek için kablo ile elektriğe acil ihtiyaç varken bu konuda ciddi adımlar atılmaması temsil ettiğimiz iş insanları camiası ve halkımızı büyük bir sıkıntı içerisine düşürmektedir” dedi. Türkiye ile imzalanmış ekonomik protokollere uyulmaması ve enerji dairesinin halen kurulamamasının gelmiş geçmiş hükümetlerin en büyük eksikliği olduğunu ileri süren Mamülcü, “Hükümetimiz bir an evvel Enerji Dairesi’nin kuruluşunu gerçekleştirmeli ve kablo ile elektriğin ülkemize gelmesi ve alternatif enerji üretim kaynakları için gereken çalışmaları başlatmalıdır” ifadelerini kullandı.

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