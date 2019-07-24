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İŞAD'tan mülkiyet sorunu ve Maraş'taki ekonomi politikalarını içeren etkinlik

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Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD), Kıbrıs’ta mülkiyet sorunu ve maliyetlerinin finansmanı, Maraş ve Doğu Akdeniz’de ekonomi politikalarını içeren bir dizi etkinlik düzenledi.
İŞAD'tan mülkiyet sorunu ve Maraş'taki ekonomi politikalarını içeren etkinlik

Dernekten verilen bilgiye göre, etkinlik sunumunu Prof. Dr. Vedat Yorucu gerçekleştirirken, organizasyona Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği Yüksek İstişare Konseyi üyeleri de katıldı.

Organizasyonda, İŞAD Yönetim Kurulu’nun kurgusu içende yer aldığı projeler değerlendirilerek, geçmişten bugüne yapılan faaliyetler, tecrübeler paylaşıldı ve yapılacak projeler için birliktelik kararları alındı.

Organizasyon sonunda İŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü, Prof. Dr. Vedat Yorucu ve Yüksek İstişare Konseyi üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

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