İskele'de Ormanı ateşe veren orman işçileri çıktı

Kantara ve Mersinlik kavşağında 3 ayrı noktayı ateşe verdikleri belirlenen orman işçileri tutuklandı.
Orman Dairesi’nde geçici mevsimlik işçi olarak çalışan 4 kişi, Kantara ve Mersinlik kavşağında 3 ayrı noktayı ateşe vermekten tutuklandı.
Sezon sonu olduğu için işlerini kaybetmemek için orman yangını çıkartmaya çalıştıkları belirtilen O.Y., Y.E. A.A. ve T.A. dün mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındı.
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