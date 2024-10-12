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İskele'de Ormanı ateşe veren orman işçileri çıktı

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Kantara ve Mersinlik kavşağında 3 ayrı noktayı ateşe verdikleri belirlenen orman işçileri tutuklandı.
İskele'de Ormanı ateşe veren orman işçileri çıktı

Kantara ve Mersinlik kavşağında 3 ayrı noktayı ateşe verdikleri belirlenen orman işçileri tutuklandı.

Orman Dairesi’nde geçici mevsimlik işçi olarak çalışan 4 kişi, Kantara ve Mersinlik kavşağında 3 ayrı noktayı ateşe vermekten tutuklandı.

Sezon sonu olduğu için işlerini kaybetmemek için orman yangını çıkartmaya çalıştıkları belirtilen O.Y., Y.E. A.A. ve T.A. dün mahkemeye çıkarıldı ve aleyhlerine 3 gün tutukluluk emri alındı.

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