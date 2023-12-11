İsrail Başbakanlık'tan Mossad adına açıklama: İran'ın Kıbrıs'ta saldırı planlarını engelledik

Açıklamada, “İranlı ajanlar, Kuzey Kıbrıs’ı İsrailliler ve Yahudi hedefler için bir saldırı alanı olarak kullanıyor” denildi.

Açıklama şöyle; "Güney Kıbrıs güvenlik ve kolluk kuvvetleri, Mossad ile işbirliği içinde, Kıbrıs'taki İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırılar düzenlemeyi planlayan İran'ın terörist altyapısını engelledi.

Terörle mücadele eylemi ve hücrenin Kıbrıs güvenlik servisleri tarafından tutuklanması sayesinde, saldırganların, onların işleyiş tarzının, hedeflerin ve İran'ın Kıbrıs ve diğer yerlerdeki masumları öldürme planının ortaya çıkarılmasına yol açan önemli bilgiler elde edildi.

Hamas'ın 7 Ekim'deki kanlı terörist saldırısından bu yana İran rejimi, terörizmi dünya çapında ilerletme çabalarını genişletti. İran suç hedeflerine ulaşmak için her türlü yolu kullanmaktan çekinmiyor.

Mossad, ortak istihbarat ve güvenlik örgütleriyle birlikte, İran ve vekillerinden gelen terörist tehditleri bertaraf etmek ve İsrail Devleti'ni, vatandaşlarının yanı sıra dünya çapındaki Yahudi halkını savunmak için sürekli ve çeşitli eylemlerde bulunmaya devam ediyor.

Milli Güvenlik Konseyi (MGK), savaşın başlamasından bu yana çok sayıda İsraillinin Kıbrıs'ta kalmaya gittiğini bildiriyor.

İran'ın Kuzey Kıbrıs'taki varlığının yanı sıra bu bölgenin daha önce ve şu anda terörist amaçlarla, İsrail ve Yahudi hedeflerine saldırmak için bir faaliyet ve geçiş alanı olarak kullanılması da rahatsız edici bir sorun teşkil ediyor.

NSC ve istihbarat topluluğu yakın zamanda yurtdışındaki İsraillilere yönelik tehdit seviyesini güncelledi ve İsrail vatandaşlarına buna göre talimat vermeye devam ediyor."