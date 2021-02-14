  • BIST 1.538
  • Altın 412,719
  • Dolar 7,0235
  • Euro 8,4942
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün:5033 test 17 pozitif vaka

İsrail ile seyahat ve Covid anlaşması yaptı

» »
İsrail ile seyahat ve Covid anlaşması yaptı
İsrail ile seyahat ve Covid anlaşması yaptı

"Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün İsrailli mevkidaşları ile iki ülke ilişkilerimizin stratejik derinliğini gösteren Dışişleri, Savunma, Enerji Bakanları ve Turizm Bakan Yardımcıları eşliğinde, İsrail ' e bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdim." dedi.

İşte Anastasiadis'in yaptığı açıklama;

İsrail Başbakanı Sayın Benjamin Netanyahu ile  koronavirüs pandemisi ile ilgili konuları ve İsrail  vatandaşlarının serbest hareketlerinin devamı doğrultusunda ′′ Yeşil Pasaport ′′ ile ilgili önerisini ele aldık.

Bu sonuçta, 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana, Avrupa İlaçları onaylı aşı ile yapılan İsrail vatandaşları ile ülkelerimizin yetkin makamları arasında bir anlaşmaya varıldığını memnuniyetle belirtiyorum.  Kıbrıs ' a seyahat etmek için PCR testi yaptırmak zorunda kalmayacaklar.

Tel Aviv ' deki Ichilov Tıp Merkezi ' nde geliştirilen Covid-19 ' un yeni tedavisi hakkında Başbakan tarafından bilgilendirildim, yetkililerimizin Kıbrıs' ın klinik denemelerde yer alması gerektiği konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu ile , İsrail Cumhurbaşkanı Sayın. Rublin, mükemmel işbirliğimizi, hem ikili hem de çok taraflı olarak kurulan sinerjilerimizi yeniden doğruladık ve Enerji sektöründe genellikle EastMed boru hattı ve EuroAsia Interconnector gibi projeleri inceledik.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta 113 yeni vaka12 Şubat 2021 Cuma 20:48
  • Rum Göçmenlerin Ekonomik Açıdan Desteklenmesine İlişkin Yasa Tasarısı Onaylandı12 Şubat 2021 Cuma 13:42
  • Güney Kıbrıs’ta Astrazeneca Aşısı Konusunda Soru İşaretleri11 Şubat 2021 Perşembe 15:20
  • Güney Kıbrıs'ta Çifte Cinayet Zanlısı Yakalandı11 Şubat 2021 Perşembe 15:14
  • Beş Taraflı Konferansın Mart Sonu Yapılacağı İddia Edildi11 Şubat 2021 Perşembe 12:38
  • Güney Kıbrıs’ta Bir Adam Karısını Ve Oğlunu Öldürerek Kayıplara Karıştı11 Şubat 2021 Perşembe 10:45
  • Güney Kıbrıs'ta Covıd 19 Kısıtlamaları 28 Şubat’a Kadar Uzatıldı10 Şubat 2021 Çarşamba 14:48
  • Güney Kıbrıs'ta kısıtlamalar uzatılıyor10 Şubat 2021 Çarşamba 14:41
  • Fedonos’a “Roma İmparatoru Gibi Hareket Ediyor” Eleştirisi10 Şubat 2021 Çarşamba 14:05
  • Anastasiadis 14 Şubat’ta İsrail’e Gidiyor10 Şubat 2021 Çarşamba 10:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti