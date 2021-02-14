İsrail ile seyahat ve Covid anlaşması yaptı

"Kıbrıs Cumhuriyeti" Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiadis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Bugün İsrailli mevkidaşları ile iki ülke ilişkilerimizin stratejik derinliğini gösteren Dışişleri, Savunma, Enerji Bakanları ve Turizm Bakan Yardımcıları eşliğinde, İsrail ' e bir günlük çalışma ziyareti gerçekleştirdim." dedi.

İşte Anastasiadis'in yaptığı açıklama;

İsrail Başbakanı Sayın Benjamin Netanyahu ile koronavirüs pandemisi ile ilgili konuları ve İsrail vatandaşlarının serbest hareketlerinin devamı doğrultusunda ′′ Yeşil Pasaport ′′ ile ilgili önerisini ele aldık.

Bu sonuçta, 1 Nisan 2021 tarihinden bu yana, Avrupa İlaçları onaylı aşı ile yapılan İsrail vatandaşları ile ülkelerimizin yetkin makamları arasında bir anlaşmaya varıldığını memnuniyetle belirtiyorum. Kıbrıs ' a seyahat etmek için PCR testi yaptırmak zorunda kalmayacaklar.

Tel Aviv ' deki Ichilov Tıp Merkezi ' nde geliştirilen Covid-19 ' un yeni tedavisi hakkında Başbakan tarafından bilgilendirildim, yetkililerimizin Kıbrıs' ın klinik denemelerde yer alması gerektiği konusunda anlaştıklarını hatırlattı.

İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu ile , İsrail Cumhurbaşkanı Sayın. Rublin, mükemmel işbirliğimizi, hem ikili hem de çok taraflı olarak kurulan sinerjilerimizi yeniden doğruladık ve Enerji sektöründe genellikle EastMed boru hattı ve EuroAsia Interconnector gibi projeleri inceledik.