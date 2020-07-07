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İşte ARUCAD'ın YÖK kontenjanları

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YÖK Denkliği ile ARUCAD Diplomasına Uluslararası Tanınırlık   
İşte ARUCAD'ın YÖK kontenjanları

 

Kıbrıs’ın ve Bölgenin sanat, tasarım ve iletişim odaklı tek vakıf üniversitesi Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), tüm bölümleri için Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) denkliğini almasının ardından diploması da uluslararası tanınırlık kazandı.  

Sanat, tasarım ve iletişim odaklı eğitim veren Üniversite’nin Plastik Sanatlar, Fotoğraf, Seramik, Film Tasarımı ve Yönetimi, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Görsel İletişim ve Tasarım, Medya ve İletişim Bölümleri 2020 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer aldı.     

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ARUCAD’ın dokuz bölümü 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alarak, 2020-2021 eğitim-öğretim yılından itibaren Türkiye Cumhuriyeti’nden öğrenci kabulüne başlayacak.                       

TC uyruklu öğrenciler için toplamda 315 kontenjan hakkı verilen ARUCAD’ın, her bir bölümünün 35 kontenjanı bulunuyor. ARUCAD, 2020-2021 Akademik Yılında TC uyruklu 135 öğrenciyi %100 bursla, 90 öğrenciyi ise %50 bursla kabul edecek. TC Uyruklu 90 öğrenci ise ücretli programlara kayıt olabilecek. Plastik Sanatlar, Seramik ve Fotoğraf Bölümlerini tercih edecek TC uyruklu adaylar, özel yetenek sınavlarında aldıkları başarının ardından Üniversiteye kayıt yaptıracak.    

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SANAT FAKÜLTESİ 

Kontenjan 

Puan Türü 

Plastik Sanatlar (Burslu) * 

15

TYT

Plastik Sanatlar (Ücretli* 

10

TYT

Plastik Sanatlar (%50 indirimli)* 

10

TYT

Seramik (Burslu) * 

15

TYT

Seramik (Ücretli)*  

10

TYT

Seramik  (%50 indirimli)* 

10

TYT

Fotoğraf (Burslu) * 

15

TYT

Fotoğraf (Ücretli)* 

10

TYT

Fotoğraf (%50 indirimli)* 

10

TYT

Film Tasarımı ve Yönetimi (Burslu)

15

SÖZ

Film Tasarımı ve Yönetimi (Ücretli)

10

SÖZ

Film Tasarımı ve Yönetimi (%50 indirimli)

10

SÖZ

* Özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edecek. 

 

 

TASARIM FAKÜLTESİ

 

 

Mimarlık (Burslu)

15

SAY

Mimarlık (Ücretli)

10

SAY

Mimarlık (%50 indirimli)

10

SAY

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Burslu)

15

EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (Ücretli)

10

EA

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı (%50 indirimli)

10

EA

Endüstriyel Tasarım (Burslu)

15

SAY

Endüstriyel Tasarım (Ücretli)

10

SAY

Endüstriyel Tasarım (%50 İndirimli) 

10

SAY

İLETİŞİM FAKÜLTESİ 

 

 

Medya ve İletişim (Burslu) 

15

SÖZ

Medya ve İletişim (Ücretli) 

10

SÖZ

Medya ve İletişim (%50 indirimli) 

10

SÖZ

Görsel İletişim ve Tasarım (Burslu)

15

SÖZ

Görsel İletişim ve Tasarım (Ücretli)

10

SÖZ

Görsel İletişim ve Tasarım (%50 İndirimli)

10

SÖZ

 arucadf1.jpg

Konuyla ilgili açıklama yapan ARUCAD Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi “2018-2019 yılında eğitime başlayan ARUCAD’ın, YÖK denkliğini alması ile diploması tüm dünyada tanınırlık kazandı. 2020-2021 Akademik Yılında Üniversitemizi tercih edecek TC Uyruklu aday öğrenciler için toplamda 315 kontenjan verildi. Uluslararası adaylar, KKTC uyruklu ve lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu adaylar için başvurularımız devam ediyor. Bu yıl KKTC, TC  ve uluslararası uyruklu tüm aday öğrencilerimize geniş burs imkânları sunuyoruz. Son teknoloji ile donatılan atölye, stüdyo ve laboratuvarlarıyla çağdaş eğitim olanaklarına sahip ARUCAD, %100 öğrenci ve akademisyen memnuniyeti ile öğrenci dostu bir üniversitedir” dedi.   

 

Bu yıl ARUCAD’a kayıt yaptıracak KKTC vatandaşı ve/veya lise öğrenimini kesintisiz 4 yıl boyunca KKTC’de tamamlayan TC Uyruklu öğrencilere sınavsız %75 burs garantisi sunan ARUCAD’da, adaylar mülakatlara katılarak burslarını %100’e kadar yükseltebiliyor. 

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