25 Nisan'da hastaneden firar ederek İran'a kaçan Mohammet Amine Khereoup Yenidüzen gazetesine ulaştı çok ciddi ithamlarda bulundu. Khreoup, 'kaçmak için polise 20 bin sterlin ödedim' iddiasında bulundu.

Uyuşturucu suçundan cezaevindeyken, apandisit ameliyatı için hastaneye kaldırılıp, ameliyat sonrası firar eden Mohammet Amine Khereoup Yenidüzen'e ulaştı, şu an İranda olduğunu söyledi.



29 yaşındaki Khereoup, cevaevindeyken "bir polisle iletişime geçtiğini ve "20 bin Sterlin karşılığında kendisine hastaneden kaçmasına yardım ettiğini" ileri sürdü.

Khereoup, "Bana yardım edecek polis, 25 Nisan'da sabah saatlerinde hastaneye geldi. Gardiyan o sırada dinleniyordu. Ben de tuvaletten kaçıp, o polisin arabasına bindim. Beni Girne Limanına götürdü" dedi.

Khereoup, Girne Limanı'ndan Türkiye'ye, sonradan ise ülkesi İrana gittiğini kaydetti.