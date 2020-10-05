Kameramanlar Birliği'nden KTSYD'ye ziyaret

KKTC Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret etti. KTSYD Genel

Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Birlik Başkanı Timuçin Kavaz, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile görüştü.

Ziyarette Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Raziye Dağda, Nedim Enginsoy ile Özker Gürses de yer aldı. Kavaz,

birlik olarak futbol sezonunda yaşadıkları sıkıntılar hakkında Gürkan’a bilgi vererek destek talep etti.



Kavaz: Üyelerimiz müsabakalara endişe ve korku ile gidiyor



KKTC Haber Kameramanları Birliği Başkanı Timuçin Kavaz, statlarda görev yapan kameramanların görevleri

esnasında birçok sorunla karşılaştığını, birçok statta kameramanların görev yaptıkları yerlerde sıkıntılar

yaşandığını belirtti. Statlar ile ilgili çalışma başlattıklarını, bazı statlarda kameramanların görev yapacak

yerlerinin dahi olmadığını belirten Kavaz, futbol sezonu içerisinde özellikle seyircilerle iç içe görev

yapmalarının beraberinde sözlü tacizleri getirdiğini, bu konuda kameramanların endişe ve sıkıntı ile

müsabakalara gittiğini ifade etti. Aynı sıkıntıların yeni sezonda yaşanması halinde gerekli her adımı atacaklarını

ifade eden Kavaz, kameramanların müsabaka esnasındaki sıkıntıların çözümü noktasında yaptıkları çalışma

hakkında bilgi verirken devam edecek ziyaretlerinin ilkini yaptıkları KTSYD’den destek talep etti.



Gürkan: Paydaşların iyi şartlarda görev yapabilmesi adına destek vermeye hazırız



Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, genelde sporda ve özelde futbolda haber kameramanlarının

da diğer paydaşlar gibi aynı gemide olduğunu belirtti. Kameramanların futbol müsabakalarının sporseverlere

aktarılmasında önemli bir görevi olduğunu kaydeden Gürkan, sezon içerisinde benzer sıkıntıları spor basınının

da yaşadığını, bunların önüne geçebilme adına dernek olarak adımlar attıklarını, sporseverlerin de sağduyulu

olması gerektiğini dile getirdi. Gürkan, kendileri ile beraber paydaşların sıkıntılarının minimuma düşürülmesi ve

yeni sezonda daha iyi şartlarda görev yapılabilmesi adına yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını

belirtti.