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Kameramanlar Birliği'nden KTSYD'ye ziyaret

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KKTC Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret etti.
Kameramanlar Birliği'nden KTSYD'ye ziyaret

KKTC Haber Kameramanları Birliği, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’ni ziyaret etti. KTSYD Genel
Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette Birlik Başkanı Timuçin Kavaz, KTSYD Başkanı Burhan Gürkan ile görüştü.
Ziyarette Birlik Yönetim Kurulu üyeleri Raziye Dağda, Nedim Enginsoy ile Özker Gürses de yer aldı. Kavaz,
birlik olarak futbol sezonunda yaşadıkları sıkıntılar hakkında Gürkan’a bilgi vererek destek talep etti.


Kavaz: Üyelerimiz müsabakalara endişe ve korku ile gidiyor


KKTC Haber Kameramanları Birliği Başkanı Timuçin Kavaz, statlarda görev yapan kameramanların görevleri
esnasında birçok sorunla karşılaştığını, birçok statta kameramanların görev yaptıkları yerlerde sıkıntılar
yaşandığını belirtti. Statlar ile ilgili çalışma başlattıklarını, bazı statlarda kameramanların görev yapacak
yerlerinin dahi olmadığını belirten Kavaz, futbol sezonu içerisinde özellikle seyircilerle iç içe görev
yapmalarının beraberinde sözlü tacizleri getirdiğini, bu konuda kameramanların endişe ve sıkıntı ile
müsabakalara gittiğini ifade etti. Aynı sıkıntıların yeni sezonda yaşanması halinde gerekli her adımı atacaklarını
ifade eden Kavaz, kameramanların müsabaka esnasındaki sıkıntıların çözümü noktasında yaptıkları çalışma
hakkında bilgi verirken devam edecek ziyaretlerinin ilkini yaptıkları KTSYD’den destek talep etti.


Gürkan: Paydaşların iyi şartlarda görev yapabilmesi adına destek vermeye hazırız


Ziyarette konuşan KTSYD Başkanı Burhan Gürkan, genelde sporda ve özelde futbolda haber kameramanlarının
da diğer paydaşlar gibi aynı gemide olduğunu belirtti. Kameramanların futbol müsabakalarının sporseverlere
aktarılmasında önemli bir görevi olduğunu kaydeden Gürkan, sezon içerisinde benzer sıkıntıları spor basınının
da yaşadığını, bunların önüne geçebilme adına dernek olarak adımlar attıklarını, sporseverlerin de sağduyulu
olması gerektiğini dile getirdi. Gürkan, kendileri ile beraber paydaşların sıkıntılarının minimuma düşürülmesi ve
yeni sezonda daha iyi şartlarda görev yapılabilmesi adına yapılacak çalışmalara destek vermeye hazır olduklarını
belirtti.

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