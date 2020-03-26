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Kamu maaş ödemelerine bir erteleme daha

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Kamu maaş ödemelerine bir erteleme daha
Kamu maaş ödemelerine bir erteleme daha

 

MALİYE BAKANI AMCAOĞLU, ÖDEMELERLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ.

EMEKLİLER 1 NİSAN ÇARŞAMBA GÜNÜ, KAMU GÖREVLİLERİ İSE 3 NİSAN CUMA GÜNÜ ÖDENECEK

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, ödemelerle ilgili bilgi verdi.

Amcaoğlu açıklamasında, emeklilerin 1 Nisan Çarşamba günü, kamu görevlilerinin ise 3 Nisan Cuma günü ödeneceğini duyurdu. 

 

NE OLMUŞTU?

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kamuda maaş ödemelerinin 2 Nisan’da yapılacağını kaydetti. BRT’ye konuşan Amcaoğlu, 31 Mart tarihinde sigorta emeklileri, 1 Nisan’da devlet emeklileri ve 2 Nisan’da da kamu çalışanlarının ödeneceğini açıkladı.

 

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