Kamuda Bayram Tatili 9 Gün

Kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.
8 Nisan Pazartesi ile arife gününe denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi yönünde alınan kararı Başbakan Ünal Üstel açıkladı.
Ramazan Bayramı’nın 10 Nisan’da başlayacağını kaydeden Üstel, bayram öncesindeki bir buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını belirtti.
Başbakan Üstel, Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.
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