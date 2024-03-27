  • BIST 8807.38
  • Altın 2255.833
  • Dolar 32.2209
  • Euro 35.0861
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAErhan Arıklı: Trafik kazalarının sorumlusu bakanlık değil!

Kamuda Bayram Tatili 9 Gün

» »
Başbakan Ünal Üstel, kamuda bayram tatilinin 9 güne uzatıldığını açıkladı. Kamu çalışanları 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk gün idari izinli sayılacak
Kamuda Bayram Tatili 9 Gün

Kamuda Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı.

8 Nisan Pazartesi ile arife gününe denk gelen 9 Nisan Salı'nın idari tatil verilmesi yönünde alınan kararı Başbakan Ünal Üstel açıkladı.

Ramazan Bayramı’nın 10 Nisan’da başlayacağını kaydeden Üstel, bayram öncesindeki bir buçuk günlük sürede kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağını, bayram tatilinin 9 gün olacağını belirtti.

Başbakan Üstel, Ramazan Bayramı’nın tüm vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ziya Öztürkler: İtibarımı halktan, terbiyemi ailemden aldım, Doğuş Derya'dan değil!26 Mart 2024 Salı 16:55
  • GKRY, Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu Toplantısı’nda “KKTC’li vekillerle ortak çalışma” önerisini reddetti26 Mart 2024 Salı 16:54
  • Kamuda bayram tatili 9 gün oluyor26 Mart 2024 Salı 16:02
  • Hristodulidis: Genel Sekreter’in çabalarının sonucunu görmeyi bekliyoruz26 Mart 2024 Salı 15:59
  • KTAMS yarın Meclis'te grev ve basın açıklaması yapacak26 Mart 2024 Salı 15:32
  • Barolar Birliği, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Hukuki Destek Mekanizması” konulu bilgilendirme toplantıları düzenliyor26 Mart 2024 Salı 15:07
  • Oğlunun taşınabilir tuvaletine ayağı takılıp düştü diye eşini dövdü!26 Mart 2024 Salı 14:53
  • Başbakan Üstel YÖK heyetiyle görüştü26 Mart 2024 Salı 14:22
  • Dursun Oğuz: Aktif öğrenci sayısı pasif öğrenci sayısından daha az26 Mart 2024 Salı 14:12
  • Rogers: Eğitim kurumları için gelen 850 kişiden 735 tanesi ortada yok26 Mart 2024 Salı 13:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti