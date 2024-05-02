LTB’den 3 önemli ihale imzası

Başkent Lefkoşa’da yurttaşlara verilen hizmet kalitesini artırırken hizmet ağını da genişletmek için çalışmalarını devam ettiren Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Nisan ayında 3 ihaleye imza attı.

Bu kapsamda yılda 2 kez gerçekleştirilecek bölgesel temizlik hizmeti, belediye araç filosundaki lastiklerin yenilenmesi ve 2 adet şiro alımı yapılacak.

LTB sorumluluk alanındaki tüm bölgelerde yılda 2 kez temizlik çalışması

LTB sorumluluk alanlarında bulunan tüm bölgelerde kapsamlı bölgesel temizlik hizmeti için Maber Ticaret Şirketi ile sözleşme imzalandı. İhale kapsamında başlayan temizlik çalışmaların ilk etabı Temmuz ortası tamamlanacak.

2 yeni şiro alımı yapılıyor

Altyapı çalışmalarına ivme kazandıracak olan iki adet şiro Artesa Trading Co. Ltd. ile imzalanan sözleşme ile LTB filosuna dahil edildi.

LTB filosunda bulunan tüm araçların lastikleri yenilenirken rot-balans ayarının ve ön lastik takılacak araçların ön düzeni yapılması için de Yusuf Çocuk Ltd ile imzalar atıldı.