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Asayiş ve trafik denetimi: 423 yasal işlem, 3 tutuklu

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Polis ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimleri kapsamında, toplam 423 kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı, 3 kişi de tutuklandı.
Asayiş ve trafik denetimi: 423 yasal işlem, 3 tutuklu

Asayiş denetimleri kapsamında; ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, 400 miligram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan sarma sigara tespit edilen 1 kişi tutuklandı.

Trafik denetimleri kapsamında; toplam 2 bin 100 araç sürücüsü kontrol edildi. Çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 423 araç sürücüsü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı, 30 araç ise trafikten men edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, rapor edilen trafik suçları ise; 278’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 19’u alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 24’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 2’si emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 21’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 5’i sigortasız araç kullanmak, 3’ü trafik ışıklarına uymamak ve 70’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

 

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