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Kanser hastalarına söylenmemesi gereken sözler neler?

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Kanserli hastaları tanımlamak için "savaşçı, kahraman, cesur" gibi ifadeler sıklıkla kullanılıyor.
Kanser hastalarına söylenmemesi gereken sözler neler?

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Macmillan Kanser Destek Merkezi için yapılan bir ankete göre "kanserden muzdarip", "kansere yenik düştü" ya da "kurban" ifadeleri de hiç sevilmiyor.

2 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre, kanserin basit tanımları bile oldukça "ayrıştırıcı".

YouGov anket şirketinin yürüttüğü ankette bir kişinin kanser teşhisine "savaşa" benzetmek de öldüklerinde "savaşı kaybetti, ya da yenildi" gibi ifadeler kullanmak kadar hastaları rahatsız ediyor.

Özellikle medyada makaleler ve sosyal medya platformlardaki paylaşımlar bu tür dilin en çok kullanıldığı alanlar.

Ankete göre en doğrusu kanserli hastaların durumlarını gerçeği yansıtan sade sözcüklerle aktarmak.

'Bazı sözcükler baskı yaratıyor'

47 yaşındaki Mandy Mahoney tedavisi olmayan metastatik meme kanseri hastası.

2011 yılında teşhis konulan Mahoney'nin hastalığı 5 kez geri dönmüş.

"Cesur, savaşçı, hayatta kalan gibi standart tanımları içeren kanser söylemi yeni hastalar üstünde çok büyük baskı yaratıyor" diyor Mahoney.

Mahoney ayrıca kansere "Yenildi" ifadesine de karşı.

"Bu sizin savaşmadığınız ya da vazgeçtiğiniz izlenimi yaratıyor" diyor.

Onun yerine Mahoney'nin tercihi açık, gerçek bir tanımlama getirmek. "Tedavisi olmayan kanserle yaşıyor" gibi örneğin.

Mahoney "Ben cesur ya da ilham verici değilim. Sadece iyi olduğum hayatı yaşamaya çalışıyorum" diyor.

Craig Toley Image captionCraig Toley "savaşçı" ifadesinin kendisine fayda sağladığını söylüyor.

Craig Toley ise 2016'da tiroid kanserine yakalanmış. Hastalık remisyon sürecinde. Toley bazı olumlu ifadelerin yararlı olduğunu düşünüyor.

31 yaşındaki Toley "Mücadele, savaş, savaşçı" gibi ifadelerin farklı yorumlandığını söylüyor.

"Şahsen ben bu ifadelerin bana güç verdiğini ve kanseri savaşmam gereken bir engel olarak düşünmemi sağladı. Herkes savaşçı öykülerini sever" diyor.

'Bölücü ifadeler'

Macmillan Kanser Destek grubunun baş hemşiresi Karen Roberts "Bu sonuçlar basit sözcüklerin ya da tanımların nasıl bölücü olabildiğini ortaya koydu. Kanser size pek çok sorun getiriyor, aileniz ve sevdikleriniz siz duygusal çalkantı yaşarken doğru sözcükleri bulamazsa kendinizi daha da altüst hissedebilirsiniz".

Roberts, "Buna dikkat çekerek insanları duymak istedikleri ifadeler kullanmalarına teşvik ediyoruz ve insanların ilişkilerine ve iyiliklerine gelebilecek hasarı durdurmayı hedefliyoruz" dedi.

Mahoney, insanların bir kanser hastasıyla konuşmak için "kitap hatim etmesi ve kilit deyişleri öğrenmesine gerek olmadığını, bazen diyecek bir şey bulamamanın da sorun olmadığını" söylüyor.

Macmillan Kanser Destek grubu kanser teşhisinden sonra yaşanan zorluklara ve verilen desteğe dikkat çekmek için bir kampanya başlattı.

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