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Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin.

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Uzmanlar, çoğumuzun dolabında olup, her gün tükettiğimiz ancak kansere sebep olabilen 14 yiyeceği sıraladı..
Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin.

Kanser riskine karşı uzak durmamız gereken besinler neler? İşte çağımızın korkunç hastalığı kansere sebep olan 14 besin...

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Mikrodalgada patlamış mısır

Patlamış mısır nispeten sağlıklı bir atıştırmalıktır, ancak onu patlatmak için uygun olmayan yol, sağlığı bozuyor. Mikrodalga torbalarının içinde perflorooktanoik asit (PFOA) adlı bir kimyasal madde olduğunu belirten uzmanlar, birçok çalışmanın, PFOA tüketimi nedeniyle böbrek, mesane, karaciğer, pankreas ve testis kanserlerine neden olabileceğini gösterdiğini söyledi.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Konserve yiyecekler

Konserve yiyeceklerle ilgili sorun depolama alanından kaynaklanıyor. Hemen hemen tüm alüminyum kutular, bisfenol-A veya kısaca kansere sebep olan BPA ile kaplıdır. Domatesler ve asit oranı yüksek diğer yiyecekleri konserve kutusundan yemek çok tehlikelidir.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Cips

Cipste sadece yüksek derecede yağ ve sodyum yok. Aynı zamanda vücudun tanımadığı yapay tatlar, koruyucu maddeler ve gıda renklendiren maddeler de var. Yüksek sıcaklıkta kızartılır ve istenen çıtır dokunun elde edilmesi sağlanır ancak bu durum sigarada da bulunan tanınmış bir kanserojen olan akrilamide zemin oluşturur.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

İşlenmiş, tütsülenmiş kırmızı etler

Bu liste hamburger, sosisli sandviç, sosis gibi yiyecekleri içerir. Genel olarak her gün yenilen kırmızı etin, kanser riskini yüzde 22'ye kadar arttırdığı çalışmalarda gösterilmiştir.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Çiftlik somonu

ABD'de yapılan araştırmaya göre; omega-3 yağlarına ihtiyaç vardır ancak bazı çiftliklerde somonlar pestisit, kimyasal, antibiyotik ve diğer kanserojenlerden etkilenmiş bir diyetle beslenirler. Satılan somon balıklarının yaklaşık yüzde 60'ı ise çiftlik somonu.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Hidrojenize yağlar-trans yağlar

Hidrojenize yağlar, daha uzun süre daha taze kalmaları için kullanılır. İşlenmiş gıdalarda bulunur ancak vücutta kansere yol açan hücrelerin yapısını etkiler.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Beyaz un

Beyaz un, işlenmiştir. Tahıllarda doğal olarak bulunan besin maddelerinin çoğunu tahrip edilir. Değirmenler bir kimyasal olan klor gazı ile unun ağartılmasını sağlar.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

GDO'lu gıdalar

Genetiği değiştirilmiş gıdalar bir laboratuvarda zararlılara karşı daha dayanıklı olacak ve sağlam şekilde nakliyeye dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Yapılan açıklamaya göre; Amerika'da hemen hemen tüm tahıllarda (soya fasulyesi, buğday ve mısır) GDO'ludur. Ancak Avrupa'daki birçok ülke GDO'lu ürünleri yasakladı.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Yüksek fruktozlu mısır şurubu

Basitçe söylemek gerekirse bu tatlandırıcı, kanser hücrelerinin en sevdiği besin maddesi olarak açıklanıyor. Direkt kansere neden olmayabilir ancak kanser hücrelerinin hızla çoğalmasına ve büyümesine izin verir. Genel olarak rafine şeker ve özellikle paketlenmiş yemeklerde bulunur.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Yapay tatlandırıcılar

İnsanların kilo almamalarına yardımcı olmak için özel olarak yapılan tatlandırıcılardaki kimyasallar, özellikle aspartam, vücutta ciddi bir toksine dönüşür.

 

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Alkol

Fazla tüketilen alkolün ağız, yemek borusu, karaciğer, kolon, rektum ve meme kanseri riskini artırdığı gösterilmiştir.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Organik olmayan meyveler ve sebzeler

Organik olmayan ürünlerde atrazin, tiyodikarb ve organofosfatlar gibi çok tehlikeli pestisitler bulunuyor. Atrazin, insanlarda ciddi sağlık ve üreme sorunlarına neden olduğu bilinen bir kimyasaldır. Avrupa ülkelerinde kullanımı yasalarca yasaklanmıştır, ancak ABD'de kullanılmaktadır. Ne yazık ki, ürünü yıkamak üzerindeki kimyasal kalıntıları temizlemiyor.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Salamura gıdalar

Salamura gıdalar, nitratlar veya nitritler, tuz ve sirke kombinasyonu ile sertleştirilir. Ayrıca yapay renklendirici de eklenebilir. Sirkenin kendisi bazı sağlıklı niteliklere sahipken, turşu gibi gıdalardaki yüksek tuz seviyesi ve nitratlar / nitritler sağlığınızı bozabilir.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Sıcak içecekler

Son zamanlarda yapılan çalışmalar, düzenli olarak çok sıcak içecekler tüketmenin yemek borunuza zarar verebileceğini ve boğaz kanserine yol açabileceğini göstermiştir. Bilim insanları bunu 65 C olarak açıklıyor.

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere sebep olan yiyecekler açıklandı! İşte kanser sebebi 14 besin

Kansere neden olan bu yiyeceklerin birçoğu, düzenli olarak yediğimiz birçok üründe bulunan bileşenlerdir. Onlardan kaçınmayı düşünmek, özellikle günlük yaşamın stresini hafifletmeye yardımcı olan yiyeceklerden vazgeçmek zor olsa da daha sağlıklı beslenmelisiniz.

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