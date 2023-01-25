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Kanye West’e ırkçı yorumları yüzünden vize engeli

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Üst düzey bir Avustralyalı bakan, çarşamba günü yaptığı açıklamada, eskiden Kanye West olarak bilinen rapçi Ye'nin, Yahudi karşıtı yorumları nedeniyle, Avustralya'yı ziyaret etmeye çalışması halinde vizesinin reddedilebileceğini söyledi.
Kanye West’e ırkçı yorumları yüzünden vize engeli

Avustralya Eğitim Bakanı Jason Clare, bipolar bozukluk teşhisi bulunan Kanye West’in (45) önümüzdeki hafta Melbourne’da Avustralyalı yeni eşi Bianca Censori’nin ailesini ziyaret etmeyi planladığına dair basında çıkan haberlere yanıt verdi.

Clare, Ye’nin vize başvurusunda bulunup bulunmadığını bilmediğini ancak Avustralya’nın daha önce Yahudi karşıtı görüşlere sahip kişilerin vizelerini reddettiğini söyledi.

Nine Network televizyonuna konuşan Clare, “Başvurursa, bu tür görüşleri yayınlayan diğer kişilerle aynı süreçten geçmesi ve aynı soruları yanıtlaması gerektiğini umuyorum” dedi.

HİTLER’İ ÖVDÜ

Geçen ay Ye, komplo teorisyeni Alex Jones ile yaptığı bir röportajda Hitler’i övdü. Twitter da daha sonra Ye’nin hesabını, Davut Yıldızı ile birleştirilmiş bir gamalı haç resmini tweetledikten sonra askıya aldı.

Daha önce de Hitler'in 6 milyon Yahudi'nin ölüm emrini vermediğini iddia eden West, “Ben Hitler hakkında iyi şeyler de görüyorum. Her insanın masaya bir değer getirdiğini düşünüyorum, özellikle de Hitler'in. Almanya, bir noktada iyi bir lider tarafından yönetildi” ifadesini kullanmıştı.

Ye’nin Avustralya vizesi alıp almadığına ilişkin herhangi bir karar, mahremiyet nedeniyle bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacağını söyleyen Göçmenlik Bakanı Andrew Giles tarafından verilecek.

TMZ’nin iki hafta önce bildirdiğine göre Ye ve Censori, rapçinin Kim Kardashian’dan boşanmasının hemen ardından evlendi.

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