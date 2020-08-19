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Karakol'a Uyuşturucu Madde İle Girdi!

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Karakol'a Uyuşturucu Madde İle Girdi!
Karakol'a Uyuşturucu Madde İle Girdi!

Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilirken tasarrufunda uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlı Usman Sani Usman ve daha sonra uyuşturucu maddeyi aldığı kişi olduğu tespit edilen zanlı Khalid Sanusi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Çavuş olayla ilgili bulguları aktardı. Çavuş, zanlılar Usman Sani Usman ve KhalidSanusi’nin Kanunsuz uyuşturucu madde senteticcannabionid alma, verme ve tasarrufu suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 18.08.2020 18.30 tarihinde, 12.08.2020 tarihinde trafik kazası yapan ve aranan zanlı Usman Sani Usman’ın tutuklandığını Demirhan Polis Karakolu’nun hücrelerine yerleştirilmeden önce yapılan üst aramasında tasarrufunda ameliyat eldivenine gizlenmiş 22 gram ağırlığında senteticcannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını anlattı. Çavuş, zanlının konu maddeyi 17.08.2020 tarihinde konu maddeyi zanlı KhalidSanusi’den aldığının belirlendiğini söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini bu bağlamda, tahkikatın salimen yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer, soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi adına zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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