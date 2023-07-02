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Kardeşinin çocuğunu bıçakla tehdit etti

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Lefkoşa’da kardeşinin 17 yaşındaki çocuğunu bıçakla tehdit eden zanlı soruşturma kapsamında 3 gün tutuklu kalacak.
Kardeşinin çocuğunu bıçakla tehdit etti

Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet tehdidi”, “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma" tutuklanan zanlı G.Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı. 

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Birtan Başaran olguları aktardı. 

Polis, 1 Temmuz 2023 tarihinde saat 13.50 raddelerinde Lefkoşa'da sakin G.Ç'nin (E-40) aynı adreste sakin kardeşi A.Ç.'nin evine gidip oğlu olan Ö.M.’ye (E- 17) oturma odası içerisinde tasarrufunda bulundurduğu ve kanunsuz olarak taşıdığı cebindeki ucu sivri bıçağı çıkarıp gösterip "2 soru soracağım, doğru düzgün cevap vermezsen boğazını keseceğim" diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. 

Polis, adı edilenin mahkeme emri gereği tutuklandığını ve sırt çantasında yapılan aramada ise 1 adet siyah saplı, ağız uzunluğu 7 cm toplam uzunluğu 17 cm çakı ve 1 adet krem saplı 9 cm ağız uzunluğu 20 cm toplam uzunluğu olan çakı bulunarak emare olarak alındığını belirtti.  

Polis, tahkikatın yeni başladığını, temin edilmesi gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu söyledi. 

Polis memuru Birtan Başaran, zanlının konuşmalarında tutarsızlık olduğundan ve ailesinden alınan ifadelerde zanlının psikolijk olarak sorunlar yaşadığının öğrenildiğinden Barış, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ndeki uzman kişiler tarafından kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Polis, bu aşamada zanlının tahkikatın salimen yürütülmesi için 3 gün süre ile polis de tutuklu kalmasını talep etti. 

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı G.Ç. “Buzluğumda bulunan bir kap dondurmanın içerisine zehir koydular. Beni öldürmek istiyorlar, bu durumu da 2 kişi biliyor. Bunların aydınlatılmasını istiyorum dedi. 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar, zanlının tahkikatın salimen yürütülmesi için 3 gün süre ile polis de tutuklu kalmasına emir verdi. 

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