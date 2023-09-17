Baraka Kültür Merkezi müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın da dahil olduğu, devrimci müzik gruplarının oluşturduğu Sol Müzik Platformu’nun “Kavga, Bitiş Yok Bu Şarkıya!” isimli albümü yayınlandı.

Baraka Kültür Merkezi müzik topluluğu Sol Anahtarı’nın da dahil olduğu, devrimci müzik gruplarının oluşturduğu Sol Müzik Platformu’nun “Kavga, Bitiş Yok Bu Şarkıya!” isimli albümü yayınlandı. Kıbrıs’tan bu organizasyona katılan grubumuzun şarkısı “Üç Bulut Bir Yağmur” da dinleyicilerin beğenisine sunulup, sosyal medya kanallarımızda yayına girdi.

Platformun albümün çıkışı ile ilgili açıklaması ve albüm linkleri şöyle;

Kavga Yayında! Bitiş Yok Bu Şarkıya!

"Devrimci müzik grubu kalmadı!" yanılsamasının yaşandığı bugünün puslu atmosferinde, sanatı, toplumsal mücadelenin güçlü bir parçası olarak gören 15 devrimci müzik grubu olarak bir araya geldik. Eşit-özgür bir dünya için verdiğimiz müzikli 'Kavga'mız albüm oldu. Her grup yeni bir dünya için yeni birer şarkı armağan etti mücadelemize. Albümde yer alan farklı dillerde şarkılarla halkların ortak mücadelesini, farklı müzikal üslupların bitişmesiyle devrimin her rengini, gençlerin, kadınların, LGBTİ+'ların, işçi sınıfının, ezilen ulusların ve inanç gruplarının özgürlük ve varoluş mücadelesini kucaklamanın peşine düştük.

Festivallerin yasaklandığı, konserlerin engellendiği, devrimci müzik gruplarının çalışmalarının türlü yollarla bitirilmeye çalışıldığı, müzisyenlerin yoksulluğa ve sansüre mahkum hale getirildiği bir zaman dilimi içerisinde bu ortak albüm, hâkim düzene teslim olmayan devrimci müzik gruplarının soluk alma ve dahası soluk olma çabasıdır.

Tüm dinleme platformlarından ve solmuzik.com adresinden dinlenebilen albümde Kıbrıs'tan Sol Anahtarı Müzik Grubu, 'yarınlar ve aşk için üç bulut bir yağmur' olmaya davet ediyor. Praksis’in 'yol uzun ama yol bitmez' diye vurguladığı, Sarya Müzik Topluluğu'nun Suruç'ta kaybettiğimiz 33 genç devrimci yüreğe atfettiği yol oluyor.

Yeldeğirmeni, egemenlerin hegemonyasına karşı sesleniyor: "Azınlıkta değil kavga, biz birleştikçe". Umudun ezgileri Vardiya'nın çalgılarıyla buluşuyor: 'Kelepçe vurulamayan' umudun adı Ulaş oluyor. Aryen Kom, zulmün sarayına karşı bir fırtına olmaya çağırıyor, İsyan Ateşi Katyuşa'nın melodisini ve selamını bugüne taşıyor. Gölgedekiler yaşamak için kozanın dışına davet ederken, Adalılar deli dalgaların ortasında ölmekle kirlenmenin dışında bir çiçeğin ihtimaline ortak ediyor bizleri.

Liberte’nin Don Kişot'un yazgısına dizdiği "yolu yok, yel değirmenleriyle dövüşülecek" dizeleri, Umuda Haykırış'ın ölümsüzlüğünün 50. yılında komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın hikayesini paylaştığı şarkı ile birleşiyor.

6 Şubat depremini felakete çeviren iktidarın yıkımına rağmen ayakta kalmayı başaran Kaldırım Müzik Topluluğu hesap sormak için 'evden dışarı, sokaktan ileri' çağırırken, Sokak Orkestrası, (İDA) Barış İçin Akademisyenler Bildirisi imzacısı akademisyenlerle birlikte kaydettiği şarkıda, epik sözleri caz üslubunda harlıyor ve düzenin tek kuralını yineliyor: "Artmalı hep sermaye".

JinMa, baskıya ve erkek egemenliğe karşı kadın mücadelesinin iradesini ve sesini 'Ez jîn im' diyerek taşıyor albüme. Geniş Merdiven "bu hikaye sensin, bu hayat senin" diyerek özne olmaya davet ediyor her birimizi.

Bu birliktelik bir başlangıç. Bütün grupların uyum içinde birbirine omuz vererek aynı heyecanı paylaşmasının ortaya çıkardığı devrimci coşkuyu her yere bulaştırmak istiyoruz. Biliyoruz ki, daha nice müzik grupları dahil olacaktır sonraki ortak çalışmalara. Böylece güçlenecektir müşterek akorlarımız, tınılarımız ve yoldaşlığımız. Kazanacağımız bir dünya var: Yeni bir dünya. Yolumuz uzun ve biliyoruz ki bu yol, yıllar önce bugün, devrimci müzisyen Victor Jara'nın gitarlaşan ellerinin General Pinochet'i yendiği yoldur.

Yolumuz açık olsun, tekrarla değil ama ısrarla: 'Kavga, Bitiş Yok Bu Şarkıya!' #kavga

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Youtube albüm bağlantısı: https://youtube.com/playlist?list=PLlsKclG6J5WuCl0eA_ypX5joho72BlH1A&si=IBwi0Qb_WNWb4TJ-

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Spotify: https://spotify.link/Dch7F2bI7Cb

Teaser Türkçe: https://youtu.be/Uyqw9J95kMs

Teaser Kurdî: https://youtu.be/s3exZByRRrM