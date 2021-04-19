Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan Podcast Drama Yayını

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, podcast drama yayını yapacak.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’ndan yapılan açıklamada, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları sanatçısı Özlem Özkaram'ın önderliği ve yönetmenliği ile radyo tiyatrosunun yeniden canlandırıldığı belirtildi.
Açıklamaya göre, Özlem Özkaram'ın yönetmeliği ile radyo tiyatrosu; günümüz koşullarına uygun hale getirilerek podcast drama olarak devam ediyor.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, geleneksel radyo tiyatrosunu günümüz podcast dramaya dönüştürerek ve her iki platformda da yayın yapacak.
Oyunlar BRT radyolarında her hafta aynı gün ve saatte yayınlanacak.
BRT 102.0 / 90.6 frekanslarında her Salı saat 16.00’da yayımlanacak oyunların tekrar yayınları ise her pazar saat 15.00'te gerçekleştirilecek.
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları podcast drama yayınları istenilen zamanda, Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları’nın Spotify, YouTube kanalı veya Facebook sayfalarından dinlenebilecek.
DRAMA YAYINLARI…
Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları podcast drama YouTube yayınlarını şu linklere tıklanarak dinlenebilecek:
"Shakespeare'den Hikayeler" adlı Podcast Drama serisi:
Yazan: William Shakespeare
Uyarlayan: Anna Claybourne
Yöneten: Özlem Özkaram
Seslendiren: Özlem Özkaram
Kayıt/müzik/ efekt: Ulaş Öğüç
1. Romeo ve Juliet:
https://youtu.be/8qk-Ii7-apE
2. Onikinci Gece:
https://youtu.be/C4zsvrPMu1I
3. Hamlet:
https://youtu.be/OcpMftuVY_M
4. Hırçın Kız:
https://youtu.be/RZyMfaD8L6g
5. Macbeth:
https://youtu.be/0-8iEMZ8c_0
6. Fırtına:
https://youtu.be/ITwbKaWpcN0
7. Venedik Taciri:
https://youtu.be/JeO9tPQi45c
8. Bir Yaz Gecesi Rüyası:
https://youtu.be/UqaL-ozsFmI
9. Kış Masalı:
https://youtu.be/dLVh7hz9t6U
10. Beğendiğiniz Gibi:
https://youtu.be/xX1KBZF1DHM
Estetik Yaptırdım
Yazan: Dario fo, Franca Rame
Yöneten: Özlem Özkaram
Kayıt/ Müzik/ Efekt: Ulaş Öğüç
Seslendiren Suzan Polat
https://youtu.be/n_pzEqPlK_g
Merhaba Hoşçakal
Yazan: Athol Fugard
Yöneten / Kayıt: Özlem Özkaram
Müzik/ Efekt: Ulaş Öğüç
Seslendiren: Ulaş Öğüç, Suzan Polat”
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