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Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

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Kültür Dairesi’nin düzenlediği, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor
Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

Kültür Dairesi’nin düzenlediği, Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor

Lise ve Orta Okul olarak iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada başarı ödülü almaya hak kazananlar ödüllerini Kültür Dairesi’nden alıyorlar

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi’nin, Kıbrıs Türk halk masallarının gelecek kuşaklara aktarılması ve ortaokul-lise öğrencilerinin masal derleme becerilerinin geliştirilmesi amacıyla korona salgını öncesinde düzenlediği Kıbrıs Türk Halk Masallarını Derleme Yarışması’nda ödüller sahiplerini buluyor. Kültür Dairesi ödül almaya hak kazanan öğrencilere ödüllerini almaları için çağrı yaparak ödülleri teslim ediyor.

Pandemi öncesinde lise ve orta okul olarak iki kategoride gerçekleştirilen Yarışmada Lise Kategorisindeki Başarı Ödülleri; Gülten Balık, Meryem Arslan ve Tuğber Güneyli’nin, Orta Okul Kategorisindeki Başarı Ödülleri de; Belgin Ellidört, Ferihan İnce ve Serap Dalkıran’ın olmuştu.

Jüri üyeliklerini Eğitim Bilimci Doç. Dr. Ahmet Güneyli, Araştırmacı Yazar Doç. Dr. Şevket Öznur, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Uzman Özge Eliz Aksaygın, Kültür Dairesi Güzel Sanatlar Şube Amiri Nuri Ünüçok ve Kültür Dairesi Personeli Araştırmacı Yazar Nurperi Özgener’in yaptığı yarışmaya toplam 176 masal gönderildi.

Derecelendirme yapılmaksızın ödül ve mansiyona layık görülen öğrencilerin, alfabetik sıraya göre yazılmış isimleri, okulları ve derledikleri masallar aşağıda yazıldığı şekilde belirlenmişti.

Lise Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Kralın Gızı” isimli masalla Erenköy Lisesi Öğrencisi Gülten Balık   

“Gunduro Tilki” isimli masalla, Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Meryem Aslan

“Eyilik” isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Tuğber Güneyli

Lise Kategorisi (Mansiyon):

“Kelebek” isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Mehmet Özüorçun

“Deniz Gızı” isimli masalla Lapta Yavuzlar Lisesi Öğrencisi Helin Yayan

“İncir Ağacı” isimli masalla Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi Öğrencisi Turan Baki

Orta Okul Kategorisi (Başarı Ödülü):

“Gallotta” isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Belgin Ellidört

“Neydik Nolduk Nolacayık” isimli masalla Yakın Doğu Koleji Öğrencisi Ferihan İnce     “Yılancık” isimli masalla Çanakkale Orta Okulu Öğrencisi Serap Dalkıran

Orta Okul Kategorisi (Mansiyon):

“Gallotta” isimli masalla Gazimağusa Türk Maarif Koleji Öğrencisi Nedret Tümkan                  “Aslan Ali” isimli masalla Şht. Hüseyin Ruso Orta Okulu Öğrencisi Safiye Zümer Mansuroğlu

“Sihirli Tencere” isimli masalla Doğa Koleji Öğrencisi Tilal Sor                                

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