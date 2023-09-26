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Kıbrıs Türk mallarının kira sözleşmelerine yönelik inceleme... 58 ihlal tespit edildi

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Rum İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk mallarının sözleşmelerine yönelik gerçekleştirdiği incelemede 58 ihlal tespit etti.
Kıbrıs Türk mallarının kira sözleşmelerine yönelik inceleme... 58 ihlal tespit edildi

Rum İçişleri Bakanlığı'nın, Kıbrıs Türk mallarının kiralanmasına ilişkin 4 bin kadar sözleşmenin incelenmesine devam edeceği belirtildi.

Alithia gazetesi “Kira Koşullarını İhlal Eden 58 Durum Tespit Edildi” başlıklı haberinde, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun talimatı üzerine başlatılan Kıbrıs Türk mallarının kira sözleşmelerine yönelik incelemelere yer verdi.

Kıbrıs Türk taşınmazları konusunda Ağustos ayından 15 Eylül 2023 tarihine kadar yapılan 540 inceleme neticesinde 58’in, kira sözleşme koşullarını ihlal ettiğinin tespit edildiğini yazan gazete, 69 sözleşmenin ise kullanım koşulları ve hak sahipliği statüsü açısından daha fazla incelenmesi gerektiğine kanaat getirildiğini belirtti.

Gazete haberinde ayrıca, yapılan incelemelerin sonuç getirdiğini, Kıbrıs Türk Malları İdaresi’nin son altı ay içerisinde 600 bin Euro gelir elde ettiğini de anımsattı.  

Kıbrıs Türk mallarının kullanımına ilişkin yeni bilgisayarlı sistemin teknik planlamasının tamamlandığını yazan gazete, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu’nun bu yöndeki önerisinin Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politika Müsteşarlığı tarafından kabul edildiğini ve yıl sonuna kadar ihaleye çıkılmasının planlandığını belirtti.

Habere göre yeni bilgisayar sistemi Rum Malları İdaresi’nin hizmetine verilecek.

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