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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lefkoşa Türk Belediyesini ziyaret etti

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Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lefkoşa Türk Belediyesini ziyaret etti
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Lefkoşa Türk Belediyesini ziyaret etti

KTTB Başkan ve Yönetim kurulu son dönemde Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından özellikle hekimlerin klinik ve muayenehanelerinde yapılan diğer meslek gruplarına göre çok yüksek aylık sabit vergi ödemeleri konusunu ve diğer sağlıkla ilgili sorunları görüşmek için Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’ya ziyarette bulundu.

 

Ziyaret sırasında özellikle diğer meslek grupları ile aradaki farkın adil olmadığı, bizim meslek grubumuzun ciddi mağduriyet yaşadığı ve sosyal adalet açısından kararın mutlaka gözden geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

 

Ayrıca ülke genelinde ciddi bir halk sağlığı sorunu olan tıbbi atık konusunda LTB’nin atık toplama ve imhası konusunda daha ciddi bir organizasyona girmesi gerektiği vurgulandı ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’nin birlikte çalışmaya açık olduğu belirtildi.

 

Tüm ülkede olduğu gibi, Lefkoşa’da da Güzellik Merkezlerinde hekim veya hekim olmayan kişilerin merkez için alınan izine ters şekilde botoks, dolgu gibi tıbbi işlemleri halk sağlığa aykırı ve yasa dışı uygulaması ile ilgili ortak mücadele edilmesine karar verildi.

 

Yaklaşan yaz ayı nedeni ile artan sineklerle mücadelenin önemli olduğu, özellikle Kıbrıs’ta da görüldüğü bildirilen Asya Kaplanı sivrisineğinin alerjik reaksiyonlar yanında esas  Batı Nil, Sarı Humm a, Dang Ateşi, Zika ve Chikunguya virüslerine bağlı enfeksiyonlara neden olabileceği için tür belirleme ve  sineklerle etkin mücadelenin çok önemli olduğu belirtildi. Sineklerle mücadelenin kimyasal yollarla değil biyolojik mücadele ile olması gerektiği vurgulandı. Tüm ülkede olduğu gibi Lefkoşa bölgesinde de özellikle koruyucu sağlık hizmetleri, kadın-çocuk sağlığı ve halk sağlığı konularının merkezi yönetimler yanında yerel yönetimlerin de sorunu olduğu ve çalışmalar yapması gerektiği vurgulandı.

 

 KTTB yönetim kurulu olarak, sağlıkla ilgili konularda hem merkezi hem yerel yönetimlerle, LTB ile birlikte çalışmaya açık olduğu vurgulandı.  Toplantıda alınan kararlar neticesinde, KTTB ile LTB sağlık komisyonunun ortak toplandılar düzenlemesine ve çözümler üretilmesine karar verildi.

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