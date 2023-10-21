“Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın Sonucu

AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol-GUE/NGL Grubu’nun inisiyatifiyle ve Kıbrıs’ın tümünden onlarca fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması ödüllendirilecek fotoğrafların ve gerçekleştirilecek fotoğraf sergilerinde yer alacak fotoğrafların seçilmesiyle bu yıl da başarıyla tamamlandı.
Yeşil Hat’ın iki tarafından da yarışmaya toplam 73 kişi 308 fotoğrafla katıldı. Yarışmaya katılan fotoğrafları internet üzerinden çevrimiçi oylama yoluyla değerlendiren Jüri fotoğraf ve daha genelde kültür alanından 22 üyeden oluştu.
Yarışmanın ilk üç ödülünü kazananlar:
- Birincilik Ödülü – “Geçmiş” başlıklı fotoğrafıyla Ayşe Keçecioğlu
- İkincilik Ödülü – “Keskin Bakış” başlıklı fotoğrafıyla Şaziye Kofalı Kurt
- Üçüncülük Ödülü – “Terzi” başlıklı fotoğrafıyla Yorgos Petru
Yarışmayı kazananların ödüllendirileceği ve fotoğraf sergisinin açılışının yapılacağı etkinlik 15 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa’da Ledra Palas karşısındaki Chateau Status’de gerçekleştirilecek.
İlk üç ödülü kazananlar Brüksel'i ziyaret edecek grupta yer alacaklar ve yukarıda belirtilen özel etkinlikte ödüllendirilecekler. Bu etkinlikte bu üç fotoğrafa ilaveten 2024 Takvimi için seçilen diğer 9 fotoğraf için de ödüller verilecek. Diğer ödüller ve gerçekleştirilecek fotoğraf sergisinde yer alacak fotoğraflar ile Jüri ve Organizasyon Komitesi üyeleri hakkındaki bilgiler ekte yer alıyor.
Yarışma Organizasyon Komitesi, toplam 73 katılımcının 308 fotoğrafını değerlendirdikten
sonra, yarışma koşullarını dikkate alarak final aşamasına geçen 195 fotoğrafı belirledi. 22
üyeden oluşan Jüri finale kalan fotoğrafları değerlendirdi. Jüri’nin değerlendirmesine göre
aşağıdaki sonuçlar elde edildi:
İlk Üç Ödül:
FOTOĞRAFÇI FOTOĞRAF BAŞLIĞI
Birincilik Ödülü Ayşe Keçecioğlu Geçmiş
İkincilik Ödülü Şaziye Kofalı Kurt Keskin Bakış
Üçüncülük Ödülü Yorgos Petru Terzi
İlk üçe ilaveten ödüllendirilecek ve 2024 takviminde yer alacak fotoğraflar:
FOTOĞRAFÇI FOTOĞRAF BAŞLIĞI
Aleksis Saveriadis -
Duyal Tüzün Hoca Çocuk
Erkan Çelikeri Folklor
Katya Hristodulu İlkbahar
Loizos İkonomidis Hatıralar
Mehmet Ali Karahasan Havva nene
Tara Can Sahra
Thekla Gavriil Şapkalı bay
Veysi Canateş Sinemacı
Sadece sergide yer almak üzere seçilen fotoğraflar:
FOTOĞRAFÇI FOTOĞRAF BAŞLIĞI
Ayşe Keçecioğlu Nene
Besime Tanul Ada Güzeli
Bilun Güneş Anlattıkları
Cahit Erkut Tütsücü
Cem Kara Maydonozcu
Cem Melih Masum
Cem Melih Keskin Bakış
Cerin Saldun Geçmişten Geleceğe
Durmuş Bıyıklı Şair
Duyal Tüzün Hoca Günaydın
Fazilet Avukat Düşünen adam
Fazilet Avukat Testi
Grigoris Piperidis Mağusalı Bambos
Hasan Karlıtaş Kuş
Katya Yuannu Tebessüm
Katya Yuannu Bıyıklı
Leyla Kıralp Kırmızı Şapkalı Romeo
Loizos İkonomidis Papuççu
Maro Karava Kiprianu Vdoku nene
Maro Karava Kiprianu Melani
Mehmet Ali Karahasan Özlem
Şaziye Kofalı Kurt Öğretmenim
Tara Can İkizler
Thekla Gavriil Kavalcι
Tima Riahi Zan Master
Veysi Canateş Kemancı
Yorgos Haralambus Julio
Yorgos Petru Testi dekorasyonu
JÜRİ VE ORGANİZASYON KOMİTESİ
Fotoğrafları çevrimiçi oylama yoluyla değerlendiren Jüri’de fotoğrafçılık ve kültür
alanından 22 Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk yer aldı.
Jüri üyeleri:Anthula Aleksandru, Andriana Malekkidi, Yıltan Taşçı, Dora Sotiriu, Emel
Sefer, İlias Lambru, Marinos Angelidis, Mehmet Türkelman, Mikaela Kithreoti, Mustafa
Evirgen, Nassim Elοud, Nilgün Güney, Nilgün Ortaş, Dolgun Dalgıçoğlu, Panayotis
Stelikos, Pandelis Nikolaidis, Ruzen Atakan, Sevcan Çerkez, Tasos Kosteas, Ceyhan
Özyıldız, Hasan Bağlar και Hristakis Sazidis.
Organizasyon Komitesi’nde ise İlias Dimitriu, İsmail Özyol ve Marinos Kleanthus yer aldı.
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