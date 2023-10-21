“Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması’nın Sonucu

AKEL ve Avrupa Parlamentosu’ndaki Sol-GUE/NGL Grubu’nun inisiyatifiyle ve Kıbrıs’ın tümünden onlarca fotoğrafçının katılımıyla gerçekleştirilen “Kıbrıs’ın Çehreleri” konulu 5. İki Toplumlu Fotoğraf Yarışması ödüllendirilecek fotoğrafların ve gerçekleştirilecek fotoğraf sergilerinde yer alacak fotoğrafların seçilmesiyle bu yıl da başarıyla tamamlandı.

Yeşil Hat’ın iki tarafından da yarışmaya toplam 73 kişi 308 fotoğrafla katıldı. Yarışmaya katılan fotoğrafları internet üzerinden çevrimiçi oylama yoluyla değerlendiren Jüri fotoğraf ve daha genelde kültür alanından 22 üyeden oluştu.

Yarışmanın ilk üç ödülünü kazananlar:

- Birincilik Ödülü – “Geçmiş” başlıklı fotoğrafıyla Ayşe Keçecioğlu

- İkincilik Ödülü – “Keskin Bakış” başlıklı fotoğrafıyla Şaziye Kofalı Kurt

- Üçüncülük Ödülü – “Terzi” başlıklı fotoğrafıyla Yorgos Petru

Yarışmayı kazananların ödüllendirileceği ve fotoğraf sergisinin açılışının yapılacağı etkinlik 15 Aralık 2023 Cuma akşamı saat 19.00’da Lefkoşa’da Ledra Palas karşısındaki Chateau Status’de gerçekleştirilecek.

İlk üç ödülü kazananlar Brüksel'i ziyaret edecek grupta yer alacaklar ve yukarıda belirtilen özel etkinlikte ödüllendirilecekler. Bu etkinlikte bu üç fotoğrafa ilaveten 2024 Takvimi için seçilen diğer 9 fotoğraf için de ödüller verilecek. Diğer ödüller ve gerçekleştirilecek fotoğraf sergisinde yer alacak fotoğraflar ile Jüri ve Organizasyon Komitesi üyeleri hakkındaki bilgiler ekte yer alıyor.

Yarışma Organizasyon Komitesi, toplam 73 katılımcının 308 fotoğrafını değerlendirdikten

sonra, yarışma koşullarını dikkate alarak final aşamasına geçen 195 fotoğrafı belirledi. 22

üyeden oluşan Jüri finale kalan fotoğrafları değerlendirdi. Jüri’nin değerlendirmesine göre

aşağıdaki sonuçlar elde edildi:

İlk Üç Ödül:

FOTOĞRAFÇI FOTOĞRAF BAŞLIĞI

Birincilik Ödülü Ayşe Keçecioğlu Geçmiş

İkincilik Ödülü Şaziye Kofalı Kurt Keskin Bakış

Üçüncülük Ödülü Yorgos Petru Terzi

İlk üçe ilaveten ödüllendirilecek ve 2024 takviminde yer alacak fotoğraflar:

FOTOĞRAFÇI FOTOĞRAF BAŞLIĞI

Aleksis Saveriadis -

Duyal Tüzün Hoca Çocuk

Erkan Çelikeri Folklor

Katya Hristodulu İlkbahar

Loizos İkonomidis Hatıralar

Mehmet Ali Karahasan Havva nene

Tara Can Sahra

Thekla Gavriil Şapkalı bay

Veysi Canateş Sinemacı

Sadece sergide yer almak üzere seçilen fotoğraflar:

FOTOĞRAFÇI FOTOĞRAF BAŞLIĞI

Ayşe Keçecioğlu Nene

Besime Tanul Ada Güzeli

Bilun Güneş Anlattıkları

Cahit Erkut Tütsücü

Cem Kara Maydonozcu

Cem Melih Masum

Cem Melih Keskin Bakış

Cerin Saldun Geçmişten Geleceğe

Durmuş Bıyıklı Şair

Duyal Tüzün Hoca Günaydın

Fazilet Avukat Düşünen adam

Fazilet Avukat Testi

Grigoris Piperidis Mağusalı Bambos

Hasan Karlıtaş Kuş

Katya Yuannu Tebessüm

Katya Yuannu Bıyıklı

Leyla Kıralp Kırmızı Şapkalı Romeo

Loizos İkonomidis Papuççu

Maro Karava Kiprianu Vdoku nene

Maro Karava Kiprianu Melani

Mehmet Ali Karahasan Özlem

Şaziye Kofalı Kurt Öğretmenim

Tara Can İkizler

Thekla Gavriil Kavalcι

Tima Riahi Zan Master

Veysi Canateş Kemancı

Yorgos Haralambus Julio

Yorgos Petru Testi dekorasyonu

JÜRİ VE ORGANİZASYON KOMİTESİ

Fotoğrafları çevrimiçi oylama yoluyla değerlendiren Jüri’de fotoğrafçılık ve kültür

alanından 22 Kıbrıslırum ve Kıbrıslıtürk yer aldı.

Jüri üyeleri:Anthula Aleksandru, Andriana Malekkidi, Yıltan Taşçı, Dora Sotiriu, Emel

Sefer, İlias Lambru, Marinos Angelidis, Mehmet Türkelman, Mikaela Kithreoti, Mustafa

Evirgen, Nassim Elοud, Nilgün Güney, Nilgün Ortaş, Dolgun Dalgıçoğlu, Panayotis

Stelikos, Pandelis Nikolaidis, Ruzen Atakan, Sevcan Çerkez, Tasos Kosteas, Ceyhan

Özyıldız, Hasan Bağlar και Hristakis Sazidis.

Organizasyon Komitesi’nde ise İlias Dimitriu, İsmail Özyol ve Marinos Kleanthus yer aldı.