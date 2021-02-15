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Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün iki filmi Giovanni Scognamillo Ödülü’ne aday gösterildi

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Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk‘ün Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj) ve Free Fun (Kısa Metraj) filmleri Giovanni Scognamillo Film Ödülü’ne aday gösterildi.
Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün iki filmi Giovanni Scognamillo Ödülü’ne aday gösterildi

53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu.

Toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan Türk sinemasının en iyileri, mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.

Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk‘ün Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj) ve Free Fun (Kısa Metraj) filmleri Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ne aday gösterildi.

SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:

Bina – Orçun Behram

Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj) – Fehmi Öztürk

Free Fun (Kısa Metraj) – Fehmi Öztürk Peri: Ağzı Olmayan Kız – Can Evrenol

Tapınak(Kısa Metraj) – Murat Uğurlu

SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:

Büyük İstanbul Depresyonu – Zeynep Dilan Süren

Paydos – Öykü Orhan Sürgünde Bir Yıl – Malaz Usta

Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Yavuz Akyıldız

Yara – Onur Güler

SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Ah Gözel İstanbul – Zeynep Dadak

Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü – Alper Şen

Hayalimdeki Sahneler – Metin Akdemir

Maddenin Halleri – Deniz Tortum Mimaroğlu – Serdar Kökçeoğlu

Miss Holokost Survivor – Eytan İpeker

SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:

Buluşma – Nurbanu Asena

Cemile Sezgin – Aylin Kuryel, Raşel Meseri

Oyuncakçı Saklı Yadigarlar – Yağmur Kartal

Seval – Ahmet Keçili Silivri’den Mektuplar (Letters from Silivri) – Adrian Figuero  

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