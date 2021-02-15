Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün iki filmi Giovanni Scognamillo Ödülü’ne aday gösterildi

53. Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Türkiye Sineması Ödülleri’nin kısa film, belgesel ve fantastik film dallarındaki adayları da belli oldu.
Toplam 16 kategoride SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenecek olan Türk sinemasının en iyileri, mart ayında gerçekleştirilecek törende açıklanacak.
Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk‘ün Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj) ve Free Fun (Kısa Metraj) filmleri Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü’ne aday gösterildi.
SİYAD Giovanni Scognamillo Fantastik Film Ödülü adayları:
Bina – Orçun Behram
Bir Annenin Sonatı (Kısa Metraj) – Fehmi Öztürk
Free Fun (Kısa Metraj) – Fehmi Öztürk Peri: Ağzı Olmayan Kız – Can Evrenol
Tapınak(Kısa Metraj) – Murat Uğurlu
SİYAD Kısa Film Ödülü adayları:
Büyük İstanbul Depresyonu – Zeynep Dilan Süren
Paydos – Öykü Orhan Sürgünde Bir Yıl – Malaz Usta
Yağmur, Şnorkel ve Taze Fasulye – Yavuz Akyıldız
Yara – Onur Güler
SİYAD Orta-Uzun Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Ah Gözel İstanbul – Zeynep Dadak
Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü – Alper Şen
Hayalimdeki Sahneler – Metin Akdemir
Maddenin Halleri – Deniz Tortum Mimaroğlu – Serdar Kökçeoğlu
Miss Holokost Survivor – Eytan İpeker
SİYAD Kısa Metraj Belgesel Ödülü adayları:
Buluşma – Nurbanu Asena
Cemile Sezgin – Aylin Kuryel, Raşel Meseri
Oyuncakçı Saklı Yadigarlar – Yağmur Kartal
Seval – Ahmet Keçili Silivri’den Mektuplar (Letters from Silivri) – Adrian Figuero
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