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Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün İki Filmi İstanbul Modern’de

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Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün aile üçlemesinin ilk filmi “Free Fun” ve ikinci filmi “Bir Annenin Sonatı” İstanbul Modern’de 26-27 Ocak’ta ücretsiz olarak gösterime açılıyor. 
Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün İki Filmi İstanbul Modern’de

Kıbrıslı Türk Yönetmen Fehmi Öztürk’ün aile üçlemesinin ilk filmi “Free Fun” ve ikinci filmi “Bir Annenin Sonatı” İstanbul Modern’de 26-27 Ocak’ta ücretsiz olarak gösterime açılıyor. 

Daha önce Bizim Hikaye, Çatı Katı Aşk, Yasak Elma gibi Türkiye’nin popüler dizilerinde yönetmenlik yapan Fehmi Öztürk’ün Türkiye prömiyerini geçtiğimiz yıl İstanbul Film Festivalinde, uluslararası prömiyerini Washington’un en eski bağımsız film festivali olan DC Independent Film Festivali’nde yapan ilk filmi Free Fun, geçtiğimiz yıl 4 kıta 16 ülkede çeşitli festivallerde gösterilip bir çok ödülün de sahibi olmuştu.

Öztürk’ün açıklamasına göre, söz konusu film, dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes’da Türkiye’den sadece 5 kısa filmin yer aldığı  Short Film Corner’a da seçilmişti. 

Aile üçlemesinin ilk ayağı olan Free Fun, bir baba oğul hikayesi olarak neyin gerçek neyin sanal olduğunu sorguluyor.

Aile üçlemesinin ikinci ayağı olan Bir Annenin Sonatı, Türkiye Prömiyerini 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde yaptı.
Postmodern bir atmosferde çetrefilli bir anne-kız ilişkisi anlatan filmde Türkiye’nin önde gelen oyuncuları Nesrin Cavadzade ve Hatice Aslan rol aldı.

Festival yolculuğuna yeni başlayan Bir Annenin Sonatı ve ilk film Free Fun 26-27 Ocak günlerinde İstanbul Modern’in sayfasına üye olarak ücretsiz izlenebilecek.

27 Ocak akşamı ayrıca İstanbul Modern’in Youtube kanalından yönetmen Fehmi Öztürk ve oyuncu Hatice Aslanla canlı söyleşi yapılacak.

Yönetmen Fehmi Öztürk, Ayşegül Salamis Şentuğ’la yazdığı aile üçlemesinin üçüncü filmi olan “Gayriresmî Bir Ailenin Pek Müşterek Hikayesi”ni bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta çekmek için fon çalışmalarına ve hazırlıklara başladığını da açıkladı. 

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