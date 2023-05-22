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Kıbrıslıların Sesi yeni geçiş kapısı için LTB’yi ziyaret etti

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Kıbrıslıların Sesi’nden bir heyet, Lefkoşa Çağlayan bölgesinde geçiş kapısı açılması girişimleri çerçevesinde LTB’yi ziyaret etti.
Kıbrıslıların Sesi yeni geçiş kapısı için LTB’yi ziyaret etti

İki toplumlu platformlardan Kıbrıslıların Sesi’nden bir heyet, Lefkoşa Çağlayan bölgesinde geçiş kapısı açılması girişimleri çerçevesinde Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’yı ziyaret etti.

Kıbrıslıların Sesi, nisanda Lefkoşa'da yeni geçiş noktalarının açılması için çalışma başlatacağını duyurmuştu.

Platform adına yapılan açıklamada, geçiş kapılarının çoğaltılmasının, sosyal ve ekonomik açının yanında karşılıklı güvenin de artması açısından önemli olduğu belirtildi.

Geçiş noktalarının yetersiz oluşu ve bürokratik engellerden dolayı geçiş noktalarında zaman zaman bekleme sürelerinin uzadığı kaydedilen açıklamada, “Kıbrıslıların Sesi, sınır hattının tamamen kaldırılmasını savunmakla birlikte, mevcut sistem yürürlükte olduğu sürece geçişlerin daha hızlı ve dostane hale gelmesi gerektiğini de savunmaktadır. Daha fazla geçiş noktasının açılması ile eş zamanlı olarak  geçişlerin hızlanmasını sağlayacak geçiş izleme otomasyonuna da ihtiyaç vardır” denildi.

Lefkoşa'nın Çağlayan ve Pallourkotissa bölgelerinin buluştuğu (Mağusa Kapısı'nın) bölgede bir geçiş kapısı açılmasını savundukları belirtilen açıklamada, “Kolay uygulanabilir olmakla birlikte toplumlar arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğini geliştirme ve ilerletme sürecine çok büyük katkı sağlama potansiyeline sahiptir” denildi.

Geçiş noktası öngörülen bölgedeki yolun 1963 – 1974 yılları arasındaki şekli ile nerdeyse bozulmamış bir şekilde durduğu kaydedilen açıklamada, “Geçit noktası, eski şehir surlarının dışından elverişli bir şekilde uzandığından yayalar ve ağır kamyonlar dahil her türlü araç geçişine uygun durumdadır” denildi.

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