Kılıçdaroğlu’nun 'El ele tutuşma' eleştirisine Soylu’dan yanıt: Mafyayı çökerttik

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Eğer siyasetçi ile mafya el le tutuşursa, bunlar bir araya gelip de kendi sorunlarını bir şekliyle mafya aracılığıyla Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmiş olur. Yaşadığımız tablo da maalesef budur” dedi. Kılıçdaroğlu’na yanıt veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise ‘mafyayı çökerttiklerini’ iddia ederek, “Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkanlara kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

T24’e açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, devletin mafyayla kurduğu ilişkiye değinerek şu eleştirilerde bulundu:

‘İÇİŞLERİ BAKANI SEYİRCİ’

“Devleti yönetememe. Bazı çevrelere teslim olma. Değişik mafya örgütleri var Türkiye'de, bunlar zaman zaman bir araya geliyorlar, zaman zaman da çatışma içindeler. Sedat Peker, yurt dışına giderken bunlar ne kadar suçlu olup olmadığını bilmiyorlar mıydı? Biliyorlardı. Pasaport verildi mi? Verildi. Gönderildi mi? Gönderildi.

Bir başka mafya lideri, bir ülkenin siyasal partisinin lideri olan bir kişi tarafından hapishanede ziyaret edildi mi? Edildi. Serbest bırakıldı mı? Bırakıldı? Onunla ilgili özel düzenleme yapıldı mı? Yapıldı. Eski bir İçişleri Bakanı bunlarla beraber bir fotoğraf verdi mi? Verdi. Şimdi kendi aralarında kavga var ve devlet seyirci. Garip olanı bu. İçişleri Bakanı, bu tartışmalara sadece seyirci.”

Saadettin Tantan’ın İstanbul’da görevli olduğu dönemde bütün suç örgütlerinin sıfırlandığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Demek ki siz kararlı olursanız. Tavrınızı yasalardan ve insan haklarından yana koyarsanız mafyayı engellersiniz. Yeraltı örgütlerini engellersiniz. Eğer siyasetçi ile mafya el le tutuşursa, bunlar bir araya gelip de kendi sorunlarını bir şekliyle mafya aracılığıyla Türkiye farklı bir sürecin içine evrilmiş olur. Yaşadığımız tablo da maalesef budur” dedi.

FETTAH TAMİNCE’Yİ HATIRLATTI

Rıza Zarrap ve Sezgin Baran Korkmaz'ın yurt dışına ‘elini kolunu sallayarak çıktığını' söyleyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Peki siz devlet olarak hangi önlemi aldınız? Yazık günah değil mi, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını bu şekliyle yerle bir ediyorsunuz. Yine aynı şekilde, 17-25 Aralık'tan sonra bile Fethullah Gülen terör örgütüyle ilişkisini sürdüren kişiyi, devletin protokolüne almadınız mı? Fettah Tamince'yi ben unuttum mu sanıyorlar? Hâlâ büyük ihaleler veriyorlar. Bank Asya'nın önünden geçenleri hapse attılar, beyefendiler krallar gibi yaşıyorlar. Kimin, ne yaptığını devlet çok iyi bilir. Ama bütün mesele devletin arşivine aldığı, gördüğü olayları devleti yönetenlerin görmemesidir. Onların sırtını sıvazlamasıdır. Asıl acı olan da budur.”

'HER SEÇİMİ KAYBEDEN SİYASET MAFYASI'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. 'Mafyayı çökerttiklerini' öne süren Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bir ülkede Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Kırmızı Bülten Talep edilen organize suç örgütü yöneticisinin, güvenlik güçlerimize yönelik iftira ve akla sığmayan ithamlarına sığınarak siyaset yapar mı? Acizlik, çürümüşlük… Mafyaya neler yaptığımızı, nasıl çökerttiğimizi, bu bağırtıların neden çıktığını sorarsan anlatırım. Mafya konusunda tek yapamadığımız, her seçimi kaybeden siyaset mafyasının, Türk Siyaseti’ne musallatlığına çaresiz kalmaktır."

İÇİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “348 suç örgütünün çökertildiği” ifade edildi. Sedat Peker’in organize suça yönelik faaliyetlerinin tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

“15 Temmuz sonrasında 1738 operasyon yapılmış, 22 bin 636 şüpheli gözaltına alınmış, 8414’ü tutuklanmış; 31 ulusal düzeyde, 13 bölgesel düzeyde ve 304’ü de yerel düzeyde olmak üzere toplam 348 organize suç örgütü çökertilmiştir. Hakkında Kırmızı Bülten talep edilen organize suç çetesi sözde yöneticisi S.P., dönem dönem çeşitli iletişim mecraları aracılığıyla ‘iş insanıyım, bu işlerden çekildim’ demesine rağmen, yine organize suça yönelik faaliyetleri tespit edilmiştir. Konu adliyeye sevk edilmiş ve neticesinde bu süreç, operasyona dönüştürülmüştür.”