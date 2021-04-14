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Kısa Öykü Yarışma Başvuruları İçin Geri sayım Başladı

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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen kısa öykü yarışması için geri sayım başladı.  
Kısa Öykü Yarışma Başvuruları İçin Geri sayım Başladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Telsim işbirliğiyle düzenlenen kısa öykü yarışması için geri sayım başladı.  

Konusu, “Kıbrıs Öykülerini Büyükler Anlatıyor, Gençler Yazıyor” olarak belirlenen yarışmanın son başvuru tarihi, 30 Nisan 2021.

Yarışmaya başvuracak öğrenciler, kısa öykü yarışması şartnamesine, başvuru formuna ve başvuru için gerekli bilgilere https://bit.ly/2YduseH linkinden ulaşabilecek.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Kısa Öykü Yarışması’nın jürisinde yer alan Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Şevket Öznur, Araştırmacı-Yazar Eralp Adanır ve Safir Roman Serisi Yazarı ve Ressamı Kemal B. Caymaz yaptıkları açıklamalarla gençlere çağrıda bulundu.

YAMAN: Öğrencilerimizin dinleme ve dinlediklerini düşünceleriyle ifade edip yazıya aktarabilmeleri adına önemli

Genel Ortaöğretim Dairesi Müdürü Ali Yaman, çocukların dinleme ve dinlediklerini düşünceleriyle ifade edip yazıya aktarabilmelerinin önemine vurgu yaparak, düzenlenecek olan yarışmanın bu açıdan çok değerli olduğuna dikkat çekti ve öğrencilerin bu yarışmaya katılım göstermeleri adına çağrıda bulundu.

“Bakanlık olarak birçok alanda olduğu gibi çocukların yazma becerilerinin geliştirilmesi ve düşüncelerini yazarak ifade edebilmeleri adına çalışmalar yürütüyoruz.” diyen Yaman, öğrencilerin aldıkları eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de kendilerini geliştirme fırsatı yakaladığını belirtti.

Yaman, yazma becerisini geliştirme adına bu tür yarışmaların devamlılığının da önemli olduğuna işaret ederek, “Öğrencilerimizin gelişimi adına böylesi projeler çok önemli. Öğrencilerimizin gelişimine katkı koyacak her türlü projeye destek vermeye devam edeceğiz.” diyerek, Telsim gibi birçok kuruluşla işbirliği yürüttükleri söyledi.

TANPINAR: Belleksizleşmenin önüne geçmek adına, geçmişimizi kayıt altına almak çok önemli

Toplumsal hafızanın nesilden nesile aktarımında toplumsal arşivin yaratılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, “Öykü yarışmamız bir sosyal sorumluluk projesinin çok ötesinde toplumsal bir görevdir. Unutulmaya yüz tutmuş, kayıt altına almadığımız, büyüklerimizden duyduğumuz anılarımızı çocuklarımıza anlatarak öyküleştirmelerine tanıklık etmek heyecan verici olacaktır” dedi.

Tanpınar, “Belleksizleşmenin önüne geçmek adına, geçmişimizi kayıt altına almak çok önemli. Bu nedenle gençlerimizin bu değerli çalışmalarını dijital ortamda arşivleyerek herkesin kolayca ulaşabileceği bir kaynak haline gelmesini de hedefliyoruz.” dedi. 

 

KIBRIS TÜRK YAZARLAR BİRLİĞİ BAŞKANI PROF. DR. ŞEVKETÖZNUR:

“Gerçek Yaşam ve yaşanmışlıklar ancak öyküleşirse geleceğe ışık tutabilir.” diyen Öznur, toplumun ruhuna ışık tutmak isteyen gençlere çağrıda bulundu, “Öykülerinizi bizimle paylaşın.”

 

ARAŞTIRMACI-YAZAR ERALP ADANIR:

Bir toplumun yaşanmış̧lığının, sözlü tarihinin ve kültürünün gelecek kuşaklara aktarmanın bir yolunun da öykülerden geçtiğini söyleyen Adanır, tüm gençlere öykülerini yazmaları için çağrı yaptı.

 

SAFİR ROMAN SERİSİ YAZARI VE RESSAMI KEMAL B. CAYMAZ:

“Hayal etmek, bazen engin denizleri aşmak, bazen yıldızların üzerinde yürümek, bazen de düşmüş bir krallığı tekrardan yükselterek tahtına oturmaktır.” diyen Caymaz, hayal etmenin ve öyküler yazmanın, bu dünyada yaşanılacak hazların en büyüğü demek olduğunu vurguladı. Caymaz, “Haydi gençler; büyüklerden dinlediğiniz bu toprakların öykülerini hayal ederek kalemlerinize sarılın ve bizleri o büyülü satırlarla buluşturun. Öykülerinizin tahtında oturmak için haydi gençler yazmaya!” dedi.

 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Telsim işbirliğinde düzenlenecek yarışma ile ülkemizin geleceği olan çocuk ve gençlerin, okuyan, yazan, sorgulayan, araştıran, düşünen bireyler olarak yetişmesine katkı konulması ve onları geleceğin yazarları olma konusunda teşvik edilmesi amaçlıyor.

Gençlerin sosyal gelişimlerinin de desteklemesi adına düzenlenecek kısa öykü yarışmasıyla, Kıbrıs Türk kültürünün unutulmamasına ve gençlerin büyüklerinden duydukları konuları öyküleştirip, dijital ortamda kültürel bir arşiv yaratılmasına öncülük edilecek.

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