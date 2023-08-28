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Kıskançlık yüzünden eşini dövüp başını duvara vurdu

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Gönyeli’de kıskançlık yüzünden tartıştığı eşini ciddi şekilde darp eden Ş.Y tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
Kıskançlık yüzünden eşini dövüp başını duvara vurdu

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada polis memuru Alpaslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis memuru, zanlının 27 Ağustos 2023 tarihinde saat 03.00 sıralarında Gönyeli’de bulunan ikametgahı içerisinde kıskançlık yüzünden tartıştığı eşi N.Y.’nin kollarından tutup, sıkarak, sol gözüne ve ensesine yumruk vurup, saçlarını çekip, başını duvara vurarak, yerde sürükledikten sonra yerden kaldırıp, boğazını sıkmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini söyledi.

Yavuz, darp edilen kadının Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine başvurduğunu, orada görevli olan hastane polisinin durumu kendilerine bildirdiğini açıkladı.

Polis memuru Yavuz, hastaneye gidildiğini, darp edilen kadının ifadesinin alındığını ve doktor kontrolünden geçirilerek, rapor temin edildiğini söyledi.

N.Y’nin vücudunun birçok yerinde morluk tespit edildiğini kaydeden polis,  hastanede 6 saat süreyle müşahede altında tutulduğunu açıkladı.

Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, ifadesinde suçunu kabul ettiğini söyledi.

Polis memuru Yavuz, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ifade etti ve teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Tutku Candaş, zanlının 8 bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada bir gün polise ıspat-ı vücutta bulunmasına ve bir kefilin 300 bin TL tutarında kefalet senedi imzalamasına emir vererek, tutuksuz yargı kararı verdi. 

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