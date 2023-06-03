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Kızılbaş Parkı’nda çocukları coşturan etkinlik

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Kızılbaş Parkı’nda çocukları coşturan etkinlik
Kızılbaş Parkı’nda çocukları coşturan etkinlik

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dünya Çocuk Günü için çocuklara özel düzenlediği etkinliklerin finalini Kızılbaş Parkı’nda gerçekleştirdi. Atölyeler ve sahne üstü performansların yer aldığı coşkulu etkinlikte çocuklar ve aileleri keyifli ve güzel bir akşam geçirdi.

 

Atölyeler ve Sahne Performansları ile dolu dolu bir etkinlik

Atölyeler kısmında Ozan Özgenler ile Resim, Ülviye Karabaşak ile Ebru Sanatı, STEAM ile Bilim, MasDer ile Markutti Uçurtma, Aycan Akçın ile Kasnaktan Kapı Süsü ve Ayçin Çörekçioğlu ile Jimnastik atölyeleri yer aldı. Bunun yanında Evrensel Çocuk Hakları Derneği’nin “Bir Düzine Hakkımız Var” oyunu, SOS Survivor parkuru ve yüz boyama etkinlikleri yer aldı.

Sahne üstü performanslarda ise Levent Koleji Dans Gösterisi, LTB Çocuk Merkezi & MüzikA Sanat Piyano Dinletisi, Hatice Tezcan ile Masal Anlatımı, Poy İllüzyon Şov ve Ezgi Bertiz ile Çocuk Şarkıları Konseri amfi tiyatroyu dolduran izleyicilerden alkış aldı.

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LTB Başkanı Mehmet Harmancı, tüm atölyeleri gezerek çocuklar ve ailelerle sohbet etti. Sahne performanslarını da takip eden Başkan Harmancı, tüm çocukların gönüllerince eğlenmek ve oynamak hakkı olduğunu belirterek, düzenlen etkinlikte hem çocukları hem de aileleri mutlu görmenin her şeye değer olduğunu söyledi.

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