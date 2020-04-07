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KKTC'de bugün 138 test yapıldı 2 yeni pozitif vaka

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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
KKTC'de bugün 138 test yapıldı 2 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pilli, bugün yapılan 138 testin sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu

 İyileşip taburcu edilen 1 kişi var.

Bugün 1 kişiyi kaybettik.

Toplam 3246 test  yaptık.

Toplam vaka sayımız 94.

Taburcu edilen toplan  vaka sayımız 44.

47 vakanın tedavisi devam ediyor.

Yoğun bakımda 1 hastamız yatıyor, durumu stabil. Diğerler hastaların genel durumları iyi.

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