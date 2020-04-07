KKTC'de bugün 138 test yapıldı 2 yeni pozitif vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli ülkedeki vaka sayılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Pilli, bugün yapılan 138 testin sonucunda 2 yeni pozitif vakaya rastlandığını duyurdu
İyileşip taburcu edilen 1 kişi var.
Bugün 1 kişiyi kaybettik.
Toplam 3246 test yaptık.
Toplam vaka sayımız 94.
Taburcu edilen toplan vaka sayımız 44.
47 vakanın tedavisi devam ediyor.
Yoğun bakımda 1 hastamız yatıyor, durumu stabil. Diğerler hastaların genel durumları iyi.
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