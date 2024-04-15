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KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı

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KKTC'de Yasadışı İkamet: 8 Kişi Tutuklandı ve İşlem Başlatıldı
KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden 8 Kişi Tutuklandı

KKTC’de İkamet İzni Almayan 8 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı

14 Nisan 2024 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelinde gerçekleştirilen kapsamlı polis denetimleri sonucunda ülkede yasal statüsü olmadığı tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişiler, KKTC'de ikamet etme izni almadan yasadışı bir şekilde ülkede kalmışlardı.

Polis yetkilileri, ülke genelinde düzenlenen bu denetimlerin, ülkenin güvenliğini sağlama ve yasalara uyumu teşvik etme amacı taşıdığını belirtti

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