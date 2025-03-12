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KKTC'de Özel Okul Ücretleri Tavan Yaptı: Özel okulda da Rum kesimi revaçta!

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KKTC’de özel okul fiyatları adeta el yakıyor! Asgari ücretin 37.500 TL olduğu ülkede, çocuğunu özel koleje göndermek isteyen bir ailenin yıllık 320 bin TL ile 477 bin TL arasında ödeme yapması gerekiyor.
KKTC'de Özel Okul Ücretleri Tavan Yaptı: Özel okulda da Rum kesimi revaçta!

KKTC’de özel okul fiyatları adeta el yakıyor! Asgari ücretin 37.500 TL olduğu ülkede, çocuğunu özel koleje göndermek isteyen bir ailenin yıllık 320 bin TL ile 477 bin TL arasında ödeme yapması gerekiyor. Veliler isyan ederken, eğitimdeki uçurum her geçen gün daha da derinleşiyor.

 

EN PAHALI OKULLAR: YAKIN DOĞU VE GÜNSEL KOLEJLERİ
Özel okul fiyatlarında başı Yakın Doğu Kolejleri ve Girne Dr. Suat Günsel Koleji çekiyor. Bazı okullar taksitlendirme seçeneği sunsa da, taksitlere eklenen faiz uygulamaları velileri daha da zora sokuyor.

 

DEVLET OKULLARI DOLDU TAŞTI, EĞİTİMDE KAOS KAPIDA!
Fahiş fiyatlar nedeniyle veliler çareyi devlet okullarına yönelmekte buldu. KKTC’de özel kolejlerde okuyan öğrencilerin çağ nüfusunun %20’sini oluşturduğu düşünüldüğünde, bu durum devlet okullarında ciddi bir öğrenci yığılmasına neden olacak. Sınıfların aşırı kalabalıklaşması, öğretmen açığı ve altyapı eksiklikleri eğitimde büyük bir krizin kapıda olduğunu gösteriyor.

 

GÜNEY KIBRIS’A KAÇIŞ BAŞLADI!
Özel okul fiyatlarının astronomik seviyelere ulaşması, özellikle Lefkoşa ve Gazimağusa’da yaşayan velileri Güney Kıbrıs’a yöneltti. Rum kesiminde daha ucuz ve kaliteli eğitim sunan kolejler, KKTC’li veliler için cazip hale gelirken, birçok aile çocuklarını güneydeki okullara kaydettirmek için girişimlere başladı.
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Yakın Doğu Koleji 2025-2026 Eğitim yılı öğrenim ücretleri

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Necat British Koleji 2025-2026 Eğitim yılı öğrenim ücretleri

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Levent Koleji 2025-2026 Eğitim yılı öğrenim ücretleri

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English School ofKyrenia  Koleji 2025-2026 Eğitim yılı öğrenim ücretleri

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Dr. Suat Günsel Koleji 2025-2026 Eğitim yılı öğrenim ücretleri

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Doğu Akdeniz Doğa Koleji 2025-2026 Eğitim yılı öğrenim ücretleri

 

* Tüm veriler özel okulların web sitelerinden elde edilmiştir. TED Koleji'nin 2025-2026 okul harcı ücreti  web sitesinde açıklanmadığından ulaşılamamıştır.

 

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