KKTC’deki 20 Temmuz etkinliklerine katılan kameramanın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıldönümü anısına İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile Anamur Belediyesi, Dış Ticaret ve Gümrüklerden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmen'in de yüzücü olarak katıldığı, “Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs'a” etkinliği düzenledi.

18 Temmuz günü ilçeye gelen çekim ekibinde yer alan, ismi açıklanmayan görevli kameramana yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. KKTC'de düzenlenen törene katılan ekip, 20 Temmuz akşam saatlerinde deniz yoluyla Anamur'a geldi.

Testi pozitif çıktığı belirlenen kameraman, sağlık ekiplerince yapılan kontrolden sonra Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

“SÖZ KONUSU KAMERAMANLA FİZİKİ TEMAS KURMADIK”

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç, aynı ekipte bulunan Kürşat Tüzmen ve sporcuların, testi pozitif çıkan kameramanla aynı araçta seyahat eden ekip arkadaşlarında da olumsuz herhangi bir durum olmadığını ve yapılan Covid-19 testlerinin de negatif çıktığını ifade etti.

Hidayet Kılınç, açıklamasında şunları kaydetti:

“Değerli Hemşerilerim,

Saygıdeğer Kamuoyu.

İki gündür gündemimizi meşgul eden Koronavirüs vakası ve Belediye Başkanının karantinaya alındığı şeklindeki dedikodular nedeniyle bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 46. yıl dönümü anısına İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ile ortak düzenlediğimiz, Devlet Eski Bakanımız Sayın Kürşat Tüzmen’in de yüzücü olarak katıldığı Bayrağımız Kulaçlarla Kıbrıs’a etkinliği için 18 Temmuz 2020 günü ilçemize gelen çekim ekibinde bulunan görevli kameramanın Koronavirüs Testinin Pozitif çıktığı 19 Temmuz Cumartesi günü akşam saatlerinde tarafımıza iletilmiş ve virüs taşıdığı belirlenen görevli kemeraman sağlık ekiplerimiz tarafından hemen kontrol altına alınarak Mersin’e götürülmüş ve tedavi süreci başlatılmıştır.

Aynı ekipte bulunan, Sayın Bakanımız ve sporcularımız da, hatta testi pozitif çıkan kameramanla aynı araçta seyahat eden ekip arkadaşlarında da olumsuz herhangi bir durum olmadığı gibi, yapılan Covid-19 testleri de negatif çıkmıştır.

Söz konusu görevli, yapılan organizasyon ve ilçemiz Anamur ile ilgili yaptığımız röportajlarda Belediye Başkanı olarak şahsımla ve özel kalem müdürlüğü ekibimizle fiziki temas kurmamış, sosyal mesafe açısından riskli sayılabilecek herhangi bir durum oluşmamıştır. Ancak hem ekibimiz hem de virüs taşıdığı tespit edilen kameraman hassasiyetleri nedeni ile koruyucu maske kullanmışlardır.

Sağlık kuruluşlarımızla gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, şahsımın ve ekip arkadaşlarımızın şu an için herhangi bir risk taşımadığı, virüsün bu ortamda bulaşma riskinin olmadığı, ısrarla normal hayatımıza devam etmemiz gerektiği tavsiye edilmiştir.

Değerli hemşerilerim,

Her ne kadar sağlık kuruluşlarımız şu an için herhangi bir risk taşımadığımızı, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmek kaydı ile normal yaşantımıza devam edebileceğimizi kesin ifadelerle belirtse de, gün içerisinde Belediye Başkanlığımızı ziyaret eden yüzlerce vatandaşımız, daire içerisinde çalışan personelimiz ve ekip arkadaşlarımızı risk altında bırakmamak adına şahsım ve özel kalem müdürlüğü personelimiz, virüsün yumurtlama ve vücuda yayılma süresi olan 5 günlük süreci, çalışmalarımızı da aksatmadan 82 Sosyal Tesislerimizde geçirme kararı aldım.

Şu an için şahsımda ve mesai arkadaşlarımda hiçbir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Sağlık görevlilerimiz tarafından düzenli olarak kontrollerimiz yapılmakta, ekibimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı için tüm kurallar harfiyen yerine getirilmektedir.

Burada geçireceğimiz beş günün ardından Covid-19 testlerimiz yapılacak, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve ekibi sıfır risk ile görevinin başına dönerek Anamur’a hizmet etmeye aktif olarak devam edecektir.”