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KKTC’li Boksör Sedef Nergiz, Dünya Şampiyonu’nu Mağlup Ederek Finale Yükseldi

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KKTC Boks Federasyonu milli sporcusu Sedef Nergiz 2023 Dünya Şampiyonunu yenerek finale yükseldi.
KKTC’li Boksör Sedef Nergiz, Dünya Şampiyonu’nu Mağlup Ederek Finale Yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Boks Federasyonu’nun milli sporcusu Sedef Nergiz, büyük bir başarıya imza atarak 2023 Dünya Şampiyonu'nu mağlup etti ve finale yükseldi. Genç yetenek, uluslararası arenada KKTC’yi başarıyla temsil etmeye devam ediyor.

Sedef Nergiz’in bu büyük zaferi, boks camiasında büyük yankı uyandırırken, sporcunun antrenörleri ve federasyon yetkilileri, onun azmi ve çalışkanlığı sayesinde bu seviyeye ulaştığını vurguladı. Nergiz’in başarısı, KKTC’de boks sporuna olan ilgiyi de artırması bekleniyor.

Hedef: Türkiye Şampiyonası ve 2026 Genç Olimpiyatları

Sedef Nergiz ve ekibi için sıradaki en önemli hedef, Nisan ayında düzenlenecek Türkiye Şampiyonası olacak. Burada da üstün bir performans sergilemeyi amaçlayan Nergiz, kariyerini bir üst seviyeye taşımak için yoğun antrenmanlarını sürdürüyor.

Uzun vadede ise hedef, 2026 yılında gerçekleşecek olan Genç Olimpiyatları. Bu büyük organizasyonda boy göstermek isteyen Nergiz, uluslararası başarılarına bir yenisini eklemek için disiplinli bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. KKTC Boks Federasyonu yetkilileri de genç sporcunun yanında olduklarını ve ona her türlü desteği verdiklerini belirtti.

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