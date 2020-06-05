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KKTC'ye gelecekler için Karantina ücreti 4400TL

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KKTC'ye gelecekler için Karantina ücreti 4400TL
KKTC'ye gelecekler için Karantina ücreti 4400TL

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu 8 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında ülkeye giriş yapacak olan, “KKTC vatandaşı olmayıp KKTC’de ikamet  edenler, öğrenim görenler, çalışanlar veya benzeri bir izin ile bulunanların”, 14 günlük karantina uygulamasına tabi tutulacaklarını hatırlattı. 

Bakan Amcaoğlu, bu uygulamanın, konaklama, yemek, ve karantina sonrasında yapılacak olan PCR testi de dahil kişi başı 4 bin 400TL olarak belirlendiğini ifade etti. 

Karantina ücretlerinin TC Ziraat Bankası’nın belirtilen hesap numaralarına yatırılması,  dekontunun  ise KKTC temsilciklerine ibraz edilmesi gerekiyor.

Karantina ücreti yatırılacak hesap numaraları şöyle:

“TL Hesap No: 40298710-5001; İban: TR290001000860402987105001, USD Hesap No:40298710-5003; USD Hesap No: 40300032-5001 Uban: TR470001000860403000325001; Euro Hesap No: 40298710-5002 Uban:TR020001000860402987105002; GBP Hesap No: 40298710-5004 Uban: TR450001000860402987105004.”

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