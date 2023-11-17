Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesinde Kıbrıs'ta

Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesine çıkan bir prodüksiyonun adaya uğramasıyla bu hafta sonu Kıbrıs'a geliyor. Broadway Entertainment Group, Lefkoşa Uluslararası Festivali'ne bu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Küçük Prens'in üç günlük dans,

Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesine çıkan bir prodüksiyonun adaya uğramasıyla bu hafta sonu Kıbrıs'a geliyor. Broadway Entertainment Group, Lefkoşa Uluslararası Festivali'ne bu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Küçük Prens'in üç günlük dans, müzik ve hava gösterisiyle katılıyor.

Küçük Prens, sahnede canlı olarak sergilenen yenilikçi bir tiyatro gösterisidir. Folies Bergère Paris, Dubai, Sydney Opera House ve en son Broadway NYC'de kapalı gişe oynadıktan sonra Lefkoşa'ya geliyor. Işıklar, akrobasi ve etkileyici sahne tasarımı her yaştan seyirciyi büyüleyecek.

Antoine de Saint Exupéry'nin ünlü romanının sahne prodüksiyonu. Lefkoşa Uluslararası Festivali'nin bir parçası. 17-19 Kasım tarihleri arasında. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Lefkoşa. Çeşitli saatler.

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