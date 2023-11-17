  • BIST 7801.96
  • Altın 1838.036
  • Dolar 28.7065
  • Euro 31.2313
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAFilistin Sağlık Bakanı: El Şifa Hastanesi'nde Hamas'ın karargahı varsa bize kanıt gösterin

Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesinde Kıbrıs'ta

» »
Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesine çıkan bir prodüksiyonun adaya uğramasıyla bu hafta sonu Kıbrıs'a geliyor. Broadway Entertainment Group, Lefkoşa Uluslararası Festivali'ne bu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Küçük Prens'in üç günlük dans,
Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesinde Kıbrıs'ta

Klasik Fransız romanı Küçük Prens, dünya turnesine çıkan bir prodüksiyonun adaya uğramasıyla bu hafta sonu Kıbrıs'a geliyor. Broadway Entertainment Group, Lefkoşa Uluslararası Festivali'ne bu Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri Küçük Prens'in üç günlük dans, müzik ve hava gösterisiyle katılıyor.

Küçük Prens, sahnede canlı olarak sergilenen yenilikçi bir tiyatro gösterisidir. Folies Bergère Paris, Dubai, Sydney Opera House ve en son Broadway NYC'de kapalı gişe oynadıktan sonra Lefkoşa'ya geliyor. Işıklar, akrobasi ve etkileyici sahne tasarımı her yaştan seyirciyi büyüleyecek.

Antoine de Saint Exupéry'nin ünlü romanının sahne prodüksiyonu. Lefkoşa Uluslararası Festivali'nin bir parçası. 17-19 Kasım tarihleri arasında. Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, Lefkoşa. Çeşitli saatler.

www.soldoutticketbox.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs'ta bombalı saldırı11 Kasım 2023 Cumartesi 14:56
  • 10 gençten 9’u Rum toplumunda eşitsizlik ve ayrımcılık olduğuna inanıyor11 Kasım 2023 Cumartesi 10:11
  • Güney Kıbrıs bütçesinde önemli ödenekler eksik06 Kasım 2023 Pazartesi 16:36
  • Güney Kıbrıs’taki benzinciler “sabırlarının sınırında”06 Kasım 2023 Pazartesi 16:34
  • KKTC'nin Astana'da zirvede yer almaması... Letimbiotis: Diplomatik girişimlerde bulunduk04 Kasım 2023 Cumartesi 20:20
  • Güney Kıbrıs’ta işlenen cinayetlerde öldürülen kişilerin arkadaş oldukları ortaya çıktı02 Kasım 2023 Perşembe 14:25
  • Güney'de cinayete kurban giden kişilerin arkadaş oldukları ortaya çıktı02 Kasım 2023 Perşembe 11:21
  • İnsanî deniz koridoru oluşturulması girişimiyle ilgili istişareler sürüyor30 Ekim 2023 Pazartesi 09:23
  • Güney Kıbrıs Orta Doğu’dan kaçmak isteyecek yaklaşık 100 bin kişi için teyakkuzda29 Ekim 2023 Pazar 09:11
  • Mülteci akını ihtimaline karşın önlemler arttırılıyor24 Ekim 2023 Salı 14:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti