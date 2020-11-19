KOAH Hastaları Koronavirüse Karşı Nasıl Korunmalı?

Covid-19 çalışmalarında, KOAH varlığının koronavirüs enfeksiyonun daha ağır ve daha ölümcül seyri için önemli bir risk faktörü olduğu gösterildi. Çalışmalarda 45 yaş üzeri, sigara içen KOAH’lı hastalarda ölüm oranları yüzde 55-60 düzeyinde.
KOAH hastaları korunma yöntemlerine eksiksiz uymalı
KOAH hastalarının diğer sağlıklı bireyler için geçerli olan tüm korunma yöntemlerine eksiksiz uymaları gerektiğinin altını çizen Dr. Esra Sönmez, “Hastalarımızın çok mecbur olmadıkça evden çıkmamaları, ziyaretçi kabul etmemeleri, ev dışına çıkma mecburiyetinde olan ev içi aile bireylerinin korunmaya özen göstermeleri ve eve döndüklerinde titizlikle ellerini sabunlamaları gerekiyor.
Tüm bireylerin sık sık ellerini antiseptiklerle ve yüzde 80 alkol içeren kolonyalar ile temizlemeleri bulaş riskini azaltmaktadır. Yakınlarımızla tokalaşma, sarılma, öpüşme tamamen bırakılmalı. Ev içi aile bireylerinde herhangi bir enfeksiyon belirtisi gelişirse iyileşene kadar hastadan uzak durmalı” dedi.
Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine özen gösterilmeli
KOAH hastalarının, evden çıkmak zorunda kalınırsa mutlaka maske kullanmaları ve kalabalıktan uzak durmaları gerektiğini hatırlatan Sönmez, “KOAH hastaları kişilerle güvenli mesafesini korumalı ve en kısa süre içinde en az insanla temas ederek eve dönmeli.
KOAH ilaçları alevlenme sürecinde arttırılır
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