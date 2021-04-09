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Konservatuar Mezunu İlk Kadın Tiyatro Sanatçımız Ayla Haşmet’in Hayatı Belgesel Oluyor

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Ülkemizde konservatuvar mezunu ilk Kıbrıslı Türk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet'in tiyatro hayatını ve başarılarını konu alan belgeselin çekimleri tamamlandı.
Konservatuar Mezunu İlk Kadın Tiyatro Sanatçımız Ayla Haşmet’in Hayatı Belgesel Oluyor

Ülkemizde konservatuvar mezunu ilk Kıbrıslı Türk kadın tiyatro sanatçısı Ayla Haşmet'in tiyatro hayatını ve başarılarını konu alan belgeselin çekimleri tamamlandı.

 

Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER), Telsim ile imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, kadın öykülerinden oluşacak belgesellere Telsim’in destekleri ile devam ediliyor. Hayata değer katan kadınlarımızla ilgili belgesel projesinde, bu kez konservatuar mezunu ilk kadın tiyatro sanatçımız Ayla Haşmet yer alıyor.

 

Dernek, ülkemize değer katan kadınların yaşam öykülerini derlemek, her birinden belgesel hazırlamak, yazıya dökerek kitaplaştırmak amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ilk belgesel, ilk kadın tenisçimiz Özel Vassıf’la yapılmıştı.

 

Proje, kadın öykülerinin kayıt altına alınması, geçmişin geleceğe taşınması, yeni kuşaklara ilham vermesi ve toplumsal hafızaya katkı koyması açısından büyük önem taşıyor.

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