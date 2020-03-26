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Koronavirüs Bilim Kurulu: Anneler maske takarak bebeklerini emzirebilir

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Koronavirüs Bilim Kurulu: Anneler maske takarak bebeklerini emzirebilir
Koronavirüs Bilim Kurulu: Anneler maske takarak bebeklerini emzirebilir

Bilim Kurulu, koronavirüs hastası annelerin bebeklerini N95 maske ile emzirebileceğini açıkladı. Kurul ayrıca eczanelerdeki yoğunluğun azaltılması için nöbetçi eczane sayısının salgın boyunca artırılmasını önerdi.

Koronavirüse karşı vatandaşları korumak için hayatın her alanında kararlar almaya devam eden Bilim Kurulu, koronavirüs teşhisi konan ve yeni doğum yapan annelerle ilgili önemli bir karar verdi.

Milliyet’ten Aykut Yılmaz’ın haberine göre kurulun kararında “Kovid-19 anneden doğan bebeklerin doğum sonrasındaki beslenmesinde, Dünya Sağlık Örgütü ve uluslararası otoritelerin (CDC, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi) önerilerine göre bebeğin anne ile görüşüldükten ve gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra, önlemler alınarak beslenebileceği belirtiliyor. Eğer anne bebeğini emzirmeye karar verirse, el hijyeni sağlandıktan sonra N95 maske takarak bebeğini emzirebilir. Eğer anne sütünü sağarak vermek ister ise, el hijyenini sağlar, meme başı temizliğini yapar ve cerrahi maske ile sağma işlemini yapabilir” denildi.

‘Önceki 48 saatten itibaren temaslılarının temaslıları da değerlendirilecek’

Bilim Kurulu, temaslı değerlendirilmesi yapılırken, koronavirüs pozitif tanısı alan hastanın semptom başlangıcından önceki 48 saatten itibaren temaslılarının temaslılarının da değerlendirmeye alınmasına karar verdi. Kurul, kararında şunları kaydetti:

“Virüsün kuluçka döneminde ve semptom başlangıcından önceki dönemde atılım dinamikleri ile ilgili bilgiler bugün için yeterli değil. Ancak uluslararası otoritelerin (Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Önleme ve Kontrol Önleme Merkezi) önerileri çerçevesinde süre 48 saat olarak belirlendi.”

‘Nöbetçi eczanelerin arttırılmasını da önerildi’

Kurul, Eczacılar Birliği tarafından değerlendirilmek üzere nöbetçi eczane sayısının salgın boyunca yeterli şekilde arttırılmasını da önerdi. Ayrıca, eczanenin fiziki koşulları dikkate alınarak eczanede bulunacak kişi sayısının sosyal mesafede önerilen bir metreden fazla olma önerisine uyacak şekilde sınırlandırılmasını istedi.

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