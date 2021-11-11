Krizden kaçan Lübnanlıların gözü Kıbrıs'ta: Zenginler yatırımlarını adaya taşıyor

Son yıllarda derin bir siyasi ve ekonomik krizle burun buruna gelen Lübnan vatandaşları daha iyi bir gelecek umuduyla yurt dışında yaşamlarını sürdürecek ülkeler arıyor. Bu arayış çerçevesinde komşu Kıbrıs Adası, Lübnan vatandaşları için bir cazibe merkezi olarak öne çıkıyor. Zengin Lübnanlılar yatırımlarını adaya kaydırırken, ekonomik krizle savaşan Lübnan vatandaşları bir yolunu bulup komşu adanın kıyılarına varmaya çalışıyor.

Lefkoşa’da Duvar’ın ulaştığı son bilgiler 2019 sonrasında Lübnan’dan Kıbrıs’a insan ve sermaye akışının kayda değer boyutlara ulaştığını gösteriyor. Kıbrıslı yetkililer pandemi sürecinde ay bazında mülteci ve göçmen taşıyan onlarca deniz aracının adanın güneydoğu sahillerine ulaştığı bilgisini paylaşıyor. Kıbrıs’a ulaşan göçmenlerin bir kısmı Lefkoşa ile Beyrut arasında imzalanan geri kabul anlaşması çerçevesinde Lübnan’a geri gönderiliyor.

ADAYA YENİ GÖÇMEN AKINI

Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs basınına içerisinde Lübnanlı ve Suriyeli mültecilerin olduğu bir teknenin Lübnan’a geri dönüşü esnasında Kıbrıs ile Lübnan makamları arasında diplomatik krizin yaşandığı bilgisi yansımıştı. Lübnanlı yetkililerin Kıbrıslı yetkililerin gözetiminde ülkeye varan teknede bulunan Suriyeli mültecilere ülkeye kabul etmemesi üzerinde Lefkoşa ile Beyrut arasında kısa süreliğine diplomatik tansiyon yükselmişti.

Lübnan’ın Lefkoşa’daki Büyükelçisi Claude El Hajal kısa bir süre önce Euronews’e yaptığı açıklamada ülkesindeki ekonomik şartların kötüleşmesi ve geçen yıl Beyrut Limanı’nda vuku bulan büyük patlama sonrasında çok sayıda Lübnanlının Kıbrıs’a yerleşme planları yapmaya başladığı bilgisini teyit etti. Hajal’a göre Lübnan’dan Kıbrıs’a göçen vatandaşlar arasında sermaye sahibi ve ekonomik açıdan göreceli olarak daha iyi bir sosyoekonomik konumda olan vatandaşlar da bulunuyor.

LÜBNANLILARDAN KIBRIS’A YENİ YATIRIMLAR

“Kıbrıs, Lübnanlı yatırımcılar ve işletmeleri için bir fast track mekanizması geliştirdi. Adaya ulaşan bir yatırımcı 10 ile 15 gün arasında işletmesini kurabiliyor. Bu Kıbrıs’tan yardım istememiz sonucu Kıbrıslı makamların devreye soktuğu bir önlem. Kıbrıs bize yardım etmek için elinden gelen her şeyi yaptı” yorumunda bulunan Lübnanlı diplomat halihazırda çok sayıda Lübnanlı yatırımcının Kıbrıs’taki ‘fast track’ programından yararlandığı bilgisini de paylaşıyor.

Ada basınına yansıyan son bilgiler Hajal’ın açıklamasını teyit eder nitelikte. Lefkoşa ve Larnaka’da Lübnanlı müteşebbislerin eserleri Kıbrıslı yurttaşların dikkatini çekmeye başlamış durumda. Başkent Lefkoşa’da, kentin tarihi merkezine yakın bir noktada Lübnanlı yatırımcılar Kıbrıs başkentinin ikinci gökdelenini inşa etmek için kolları sıvadı. Bu yöndeki bilgiler Kıbrıs basın kulvarlarına yansımaya başladı.

Larnaka’daysa, Uluslararası Glafkos Kliridis Havalimanı ile kentin merkezine yakın bir noktada, Lübnanlı yatırımcılar ‘Pearl of Makenzie’ ismi verilen modern bir konut sitesini yaratmış durumda. Söz konusu siteye zengin Lübnanlılar yoğun ilgi gösteriyor.

Lübnanlıların Kıbrıs’a dönük ilgisi sadece konut piyasası, başkent ve Larnaka ile sınırlı değil. Son bilgilere göre Lübnanlı müteşebbisler adanın birçok noktasında yemek ve bileşim gibi hizmetler sunan yeni şirketler kuruyor.

Duvar.