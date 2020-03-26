KSP Hükümeti İstifaya Çağırdı, Ortak Kriz Masası Önerdi

Kıbrıs Sosyalist Partisi (KSP), koronavirüs salgını sürecinde açıkladığı ekonomik paketi eleştirerek hükümeti istifaya çağırdı ve derhal bir ortak kriz masası oluşturulmasını önerdi.

KSP'den yapılan açıklamada, hükümetin açıkladığı önlemler paketinin, krizin yükünü emekçilerin omuzlarına yıktığı kaydedildi.



"Yıllık karları milyarların üzerinde olan bankalar, gazinolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, GSM Operatörleri ve büyük kurumsal şirketler dururken ekonomik krize karşı önlem paketi diye kamuda görevli çalışanlarımızın maaşlarından kesinti yapılması kabul edilemez" denilen açıklamada, özel sektöre 1500 TL yardımın gülünç; üçüncü ülke kökenli işçileri açlığa terk etmenin ırkçılık ve insanlık ayıbı olduğu görüşü belirtildi.



Belediye hizmetlerinin elzem hizmetler kapsamında sayılmamasının eleştirildiği KSP açıklamasında, hükümetin diğer önlemleri de eleştirildi ve Tatar-Özersay hükümetinin istifası istendi.



KKTC rejiminin çöktüğü savunulan açıklamada, şu değerlendirmeler de yer aldı:

"Kapımızı çalan salgın tehdidi karşısında bugüne kadar alınan önlemler etkili bir şekilde hayata geçirilemiyor. Karantina uygulamaları yetersiz ve denetimsiz. Hastalık işareti gösterenlere etkin bir test uygulaması yapılamıyor. Sokağa çıkma yasağı doğru dürüst denetlenemiyor. Hastanelerimiz yetersiz.



Salgının yaygınlaşması halinde doktorlarımızın hangimizi ölüme terk etmeyi tercih etmek zorunda kalmalarını istemiyorsak salgının önünü kesmek için acil önlemler almaya ihtiyacımız vardır."



Kritik sürecin doğru yönetimi için derhal ortak bir kriz masası oluşturulmasını isteyen KSP, hastalık göstergesi bulunanlara test ve izolasyon uygulanması, sokağa çıkma yasağının etkin denetimi, iş kaybına uğrayanların tazmin edileceği mali kaynak sağlanması, banma borçlarının altı ay faizsiz ötelenmesi, hiçbir kamu görevlisi ve emeklinin maaşından kesinti yapılmaması gibi taleplerin de yer aldığı 12 maddelik öneri sundu.