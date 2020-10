KTDTO:Sağlıkta kaçak hekimlik olmaz

Yasalara Uymak Görevimizdir, Denetlemek ve Ceza vermek de Devleti Yönetenlerin Görevidir.

Ülkemizde mevcut 8 Diş Hekimliği Fakültesi ile 300’e yakın üyemiz ve Her Dalda hizmet veren Uzman

hekimlerimiz vardır. Buna rağmen bazı özel sağlık kurumlarımız Yurt dışından (Türkiye’den) kayıtsız ve

tamamen yasa dışı durumda Uzman Hekimler getirtmekte ve çalıştırmaktadırlar. Ne Yasalarımız ne de

Tıbbi Etik kuralları çerçevesinde kabul edilemez bir durumdur. Ülkemizde yerleşmiş, klinik açmış,

yanında çalıştırdığı personellerle insanlarımıza ekmek kapısı olan, devlete vergisini ödeyen, Oda ve

Tabipler Birliğine üye olarak aidatlarını ödeyen hekimlerimize ve devletimize karşı yapılmış büyük bir

ayıptır ve suçtur. Bu Hekimler elinde çantasıyla gelip hastalara bakıyor, müdahale ediyorlar aldıkları

ücreti klinik sahipleriyle bölüşüyor kayıtsız bir şekilde bir kuruş vergi vermeden dönüyorlar. Gerek Tıp

gerekse Diş Hekimliği alanlarında bu kaçak hekim olayı ne yazık ki yaygın bir şekilde mevcuttur. Biz Diş

Tabipleri Odası olarak tüm üyelerimizi uyarmak ve ülkemizde mevcut yeterli Uzman Hekimlerimizle

kooperasyona girmeleri ve birlikte Multidisipliner tedavilerini yürütmelerinin doğru ve etik olduğunu

hatırlatmak istiyoruz. Özellikle yaşadığımız Pandemi sürecinde Ülkeye giriş çıkışların kısıtlanması ve

karantina uygulamaları yurtdışından gelen hekimlerin gelememesine neden olmuştur. Bu dönemde pek

çok hasta mağdur olmuş, tedavileri yarım kalmış aksamıştır. Sözlü olarak pek çok şikâyet bize iletilmiştir.

Öncelikle halkımızı uyarmak istiyorum, ülkemizde yaşayan yasal olarak çalışan yeterince hekimlerimiz

ve uzmanlarımız var iken asla odamıza üye olmayan, yurt dışından gelen, yasadışı hekimlere ve bu

kliniklere itibar etmeyin. Maddi ve manevi olarak zarara uğramanız durumunda karşınızda muhatap

bulamayacak ve çok uzun sürecek hukuk davaları ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Gittiğiniz hekimin

burada yaşadığını kayıtlı ve yasal çalışan bir hekim olup olmadığını araştırın öğrenin. Diplomasını ve

Tabipleri Birliği üyelik belgesini sorunuz.

Ne yazık ki benzer durum açılan Diş Hekimliği Fakültelerinde de mevcuttur. Eğitim kurumları olan ve

aynı zamanda hasta kabul eden kliniklere sahip fakültelerimizde odamıza kayıt olmadan yasa dışı statüde

çalıştırılan hekimlerimiz vardır. Bu meslektaşlarımızı da uyarmak istiyoruz. Hastalarınız ile bir sorun

yaşamanız ve şikâyet edilmesi durumunda hakkınızda dava açılacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız kurumun

bütün yasal prosedürleri yerine getirdiğinden emin olunuz. Hiçbir hastamızın ve meslektaşımızın mağdur

olmasını ve ceza almasını istemiyoruz. Şikâyet olmasa bile yasa dışı olarak kayıtsız çalışan hekimlerle

ilgili Polis Müdürlüğümüze şikâyet etmek ve gerekli hukuk davalarını açmak yasalarla oda ve birlik

yönetimlerine verilmiş bir görev, sorumluluk ve yetkidir. Ayrıca ülkemizde yasal statüde çalışan aidatını

ve vergisini veren üyelerimizin de haklarının gasp edilmesini önlemek adına yapmamız gereken bir

görevimizdir.

Bir diğer önemli konu ise, Yüksek Öğretim Kurumlarımızın denetlenmesi ve Akreditasyon görevini

üstlenen. YÖDAK’a defalarca gönderdiğimiz yazılarımızda Ülkemizde açılacak Diş Hekimliği

Fakültelerinin sayılarının kısıtlanması ve en önemlisi alınacak KKTC vatandaşı öğrenci kontenjanlarının

ihtiyaçlarımıza göre belirlenmesi, gerekirse kısıtlanmasını talep ettik. Dördüncü Fakültenin açılmasından

sonra sürekli dile getirdiğimiz kontenjan kısıtlamalarında herhangi bir şey değişmediği gibi bugün 8

fakülteye sahibi olduk. En önemlisi her fakülte kendi sınavlarını yapıp istediği kadar öğrenci kontenjanı

belirliyor ve biz devlet olarak bunu dahi düzenleyemiyoruz. Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasının çok

üzerinde bir Diş hekimi sayısına ulaştık. Yeni mezun genç hekim arkadaşlardan bazıları yüksek

maliyetleri nedeniyle klinik açamamakta, devletin kısıtlı kadroları nedeniyle kamuda çalışma

olanaklarından yoksun, başka hekimlerin veya özel hastanelerin bünyesinde düşük maaşla çalışmak

zorunda veya ülkeden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Yurt dışında eğitim alıp mezun olan gençlerimiz

ise ülkelerine dönmemektedirler.

Artan sayı ile hekim enflasyonunun yaşanmasına, gelirlerin düşmesine ve hayat standartları düşük hekim

topluluğu yaratılmasına ve dolayısıyla mesleğimizin itibar kaybetmesine asla göz yumamayız. Ülkemizde

yeterince diş hekimi varken dışarıdan kaçak hekimlerin getirilmesine ayrıca vatandaş olmayan geçici üye

statüsünde yasal yolla olsa da yurt dışından hekim getirilmesine de yeni mezun vatandaş olan asil üye

genç hekimlerimizin haklarının korunması adına sıcak bakmadığımızı da özellikle belirtmek isterim.

Yasamız şunları söylemektedir;

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 13/1976 Sayılı Yasası 34. Maddesi 1. ve 2. fıkrasına göre;

“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasına üye olarak kaydını

yaptırmayan hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde diş tabibi olarak herhangi bir ücret

karşılığında veya ücretsiz olarak hiçbir şekilde meslek icra edemez, tıbbi yardım ve tavsiyede

bulunamaz, vizite için ücret talep edemez, herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz ve reçete

yazamaz.

Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde

aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki

cezaya birden çarptırılabilirler.”

40.Maddesi (2) Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile;

(A) Tabip ve Diş tabibi ünvanı takınan veya başka isim veya ünvanı, tabip veya Diş tabibi olarak

tanıtmak için kullanan; veya

(B) Herhangi bir nedenle tabip veya diş tabipliği yapan veya yaptığını iddia eden, tıbbi fikir veya

tavsiye veren veya reçete yazan veya cerrahi müdahalede bulunan,

Herhangi bir kişi, suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, aylık asgari ücretin iki katına kadar

para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Suçun

tekrarı halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Yönetim Kurulumuz, görev süresince bugüne kadar hasta ağzında çalışan iki teknisyen ve izinsiz çalışan

iki diş kliniği hakkında aldığı ihbarları değerlendirmiştir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Oda yönetimi ve

Polis eşliğinde Denetimler yapmış ve neticesinde Kamu davaları açılmıştır.

Yasalara uymak her vatandaşın görevidir, denetlemek ve yasaları çiğneyenlere gereken cezaları vermek

de Devleti yönetenlerin görevidir.

Saygılarımızla,