KTDTO:Sağlıkta kaçak hekimlik olmaz

Yasalara Uymak Görevimizdir, Denetlemek ve Ceza vermek de Devleti Yönetenlerin Görevidir.
Ülkemizde mevcut 8 Diş Hekimliği Fakültesi ile 300’e yakın üyemiz ve Her Dalda hizmet veren Uzman
hekimlerimiz vardır. Buna rağmen bazı özel sağlık kurumlarımız Yurt dışından (Türkiye’den) kayıtsız ve
tamamen yasa dışı durumda Uzman Hekimler getirtmekte ve çalıştırmaktadırlar. Ne Yasalarımız ne de
Tıbbi Etik kuralları çerçevesinde kabul edilemez bir durumdur. Ülkemizde yerleşmiş, klinik açmış,
yanında çalıştırdığı personellerle insanlarımıza ekmek kapısı olan, devlete vergisini ödeyen, Oda ve
Tabipler Birliğine üye olarak aidatlarını ödeyen hekimlerimize ve devletimize karşı yapılmış büyük bir
ayıptır ve suçtur. Bu Hekimler elinde çantasıyla gelip hastalara bakıyor, müdahale ediyorlar aldıkları
ücreti klinik sahipleriyle bölüşüyor kayıtsız bir şekilde bir kuruş vergi vermeden dönüyorlar. Gerek Tıp
gerekse Diş Hekimliği alanlarında bu kaçak hekim olayı ne yazık ki yaygın bir şekilde mevcuttur. Biz Diş
Tabipleri Odası olarak tüm üyelerimizi uyarmak ve ülkemizde mevcut yeterli Uzman Hekimlerimizle
kooperasyona girmeleri ve birlikte Multidisipliner tedavilerini yürütmelerinin doğru ve etik olduğunu
hatırlatmak istiyoruz. Özellikle yaşadığımız Pandemi sürecinde Ülkeye giriş çıkışların kısıtlanması ve
karantina uygulamaları yurtdışından gelen hekimlerin gelememesine neden olmuştur. Bu dönemde pek
çok hasta mağdur olmuş, tedavileri yarım kalmış aksamıştır. Sözlü olarak pek çok şikâyet bize iletilmiştir.
Öncelikle halkımızı uyarmak istiyorum, ülkemizde yaşayan yasal olarak çalışan yeterince hekimlerimiz
ve uzmanlarımız var iken asla odamıza üye olmayan, yurt dışından gelen, yasadışı hekimlere ve bu
kliniklere itibar etmeyin. Maddi ve manevi olarak zarara uğramanız durumunda karşınızda muhatap
bulamayacak ve çok uzun sürecek hukuk davaları ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Gittiğiniz hekimin
burada yaşadığını kayıtlı ve yasal çalışan bir hekim olup olmadığını araştırın öğrenin. Diplomasını ve
Tabipleri Birliği üyelik belgesini sorunuz.
Ne yazık ki benzer durum açılan Diş Hekimliği Fakültelerinde de mevcuttur. Eğitim kurumları olan ve
aynı zamanda hasta kabul eden kliniklere sahip fakültelerimizde odamıza kayıt olmadan yasa dışı statüde
çalıştırılan hekimlerimiz vardır. Bu meslektaşlarımızı da uyarmak istiyoruz. Hastalarınız ile bir sorun
yaşamanız ve şikâyet edilmesi durumunda hakkınızda dava açılacağını bilmelisiniz. Çalıştığınız kurumun
bütün yasal prosedürleri yerine getirdiğinden emin olunuz. Hiçbir hastamızın ve meslektaşımızın mağdur
olmasını ve ceza almasını istemiyoruz. Şikâyet olmasa bile yasa dışı olarak kayıtsız çalışan hekimlerle
ilgili Polis Müdürlüğümüze şikâyet etmek ve gerekli hukuk davalarını açmak yasalarla oda ve birlik
yönetimlerine verilmiş bir görev, sorumluluk ve yetkidir. Ayrıca ülkemizde yasal statüde çalışan aidatını
ve vergisini veren üyelerimizin de haklarının gasp edilmesini önlemek adına yapmamız gereken bir
görevimizdir.
Bir diğer önemli konu ise, Yüksek Öğretim Kurumlarımızın denetlenmesi ve Akreditasyon görevini
üstlenen. YÖDAK’a defalarca gönderdiğimiz yazılarımızda Ülkemizde açılacak Diş Hekimliği
Fakültelerinin sayılarının kısıtlanması ve en önemlisi alınacak KKTC vatandaşı öğrenci kontenjanlarının
ihtiyaçlarımıza göre belirlenmesi, gerekirse kısıtlanmasını talep ettik. Dördüncü Fakültenin açılmasından
sonra sürekli dile getirdiğimiz kontenjan kısıtlamalarında herhangi bir şey değişmediği gibi bugün 8
fakülteye sahibi olduk. En önemlisi her fakülte kendi sınavlarını yapıp istediği kadar öğrenci kontenjanı
belirliyor ve biz devlet olarak bunu dahi düzenleyemiyoruz. Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalamasının çok
üzerinde bir Diş hekimi sayısına ulaştık. Yeni mezun genç hekim arkadaşlardan bazıları yüksek
maliyetleri nedeniyle klinik açamamakta, devletin kısıtlı kadroları nedeniyle kamuda çalışma
olanaklarından yoksun, başka hekimlerin veya özel hastanelerin bünyesinde düşük maaşla çalışmak
zorunda veya ülkeden ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Yurt dışında eğitim alıp mezun olan gençlerimiz
ise ülkelerine dönmemektedirler.
Artan sayı ile hekim enflasyonunun yaşanmasına, gelirlerin düşmesine ve hayat standartları düşük hekim
topluluğu yaratılmasına ve dolayısıyla mesleğimizin itibar kaybetmesine asla göz yumamayız. Ülkemizde
yeterince diş hekimi varken dışarıdan kaçak hekimlerin getirilmesine ayrıca vatandaş olmayan geçici üye
statüsünde yasal yolla olsa da yurt dışından hekim getirilmesine de yeni mezun vatandaş olan asil üye
genç hekimlerimizin haklarının korunması adına sıcak bakmadığımızı da özellikle belirtmek isterim.
Yasamız şunları söylemektedir;
Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği 13/1976 Sayılı Yasası 34. Maddesi 1. ve 2. fıkrasına göre;
“Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasına üye olarak kaydını
yaptırmayan hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde diş tabibi olarak herhangi bir ücret
karşılığında veya ücretsiz olarak hiçbir şekilde meslek icra edemez, tıbbi yardım ve tavsiyede
bulunamaz, vizite için ücret talep edemez, herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz ve reçete
yazamaz.
Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkûmiyetleri halinde
aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki
cezaya birden çarptırılabilirler.”
40.Maddesi (2) Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile;
(A) Tabip ve Diş tabibi ünvanı takınan veya başka isim veya ünvanı, tabip veya Diş tabibi olarak
tanıtmak için kullanan; veya
(B) Herhangi bir nedenle tabip veya diş tabipliği yapan veya yaptığını iddia eden, tıbbi fikir veya
tavsiye veren veya reçete yazan veya cerrahi müdahalede bulunan,
Herhangi bir kişi, suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, aylık asgari ücretin iki katına kadar
para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Suçun
tekrarı halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Yönetim Kurulumuz, görev süresince bugüne kadar hasta ağzında çalışan iki teknisyen ve izinsiz çalışan
iki diş kliniği hakkında aldığı ihbarları değerlendirmiştir. Sağlık Bakanlığı yetkilileri Oda yönetimi ve
Polis eşliğinde Denetimler yapmış ve neticesinde Kamu davaları açılmıştır.
Yasalara uymak her vatandaşın görevidir, denetlemek ve yasaları çiğneyenlere gereken cezaları vermek
de Devleti yönetenlerin görevidir.
Saygılarımızla,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.