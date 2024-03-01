Küresel piyasalarda PCE sevinci

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası Fed üyeleri temkinli duruşu sürdürdü. Buna rağmen verinin etkisiyle piyasalarda pozitif bir atmosfer hissediliyor.

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesinin beklentilere paralel gerçekleşmesi sonrası Fed üyeleri temkinli duruşu sürdürdü. Buna rağmen verinin etkisiyle piyasalarda pozitif bir atmosfer hissediliyor.

ABD çekirdek PCE verisinde yukarı yönlü sürpriz yaşanmaması sonrası Amerika Borsaları yeni rekor seviyelere uzandı.

S&P 500 %0,5 yükselerek 5.096 puan ile rekor seviyede kapandı. Nasdaq 100 de Nvidia etkisiyle %0,9 yükselişle günü kapadı. İki endeksin vadelileri yükselerek rallinin devamına işaret etti.

Asya Pasifik hisse piyasalarında da büyük oranda kazançlar gözleniyor. Japon endeksleri Topix ve Nikkei 225 %1’in üzerinde yükselirken zayıf PMI verisinin açıklandığı Çin’de CSI 300 daha sınırlı bir değer kazancı kaydediyor.

Çekirdek PCE sonrası Amerikan tahvil getirileri hafif geriliyor. ABD 10 yıllık getirisi bir baz puan düşüşle %4,2403 seviyesinde. Bloomberg Dolar Endeksi 1.244 puanda yatay.

PCE sonrası Fed üyelerinden açıklamalar

Beklentilere paralel açıklanan ve piyasaları bir ölçüde rahatlatan ABD kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisi sonrası Fed üyeleri temkinli açıklamalarını sürdürdü.

Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester çekirdek PCE verisinin yapılacak daha fazla iş olduğunu gösterdiğini belirtti. Yahoo Finance’a konuşan ve enflasyonun geçtiğimiz yıldaki gibi hızlı düşmesinin düşük ihtimal olduğunu vurgulayan Mester bu yıl üç faiz indiriminin uygun gözüktüğünü dile getirdi.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly Fed üyelerinin verilerin gerektirmesi durumunda faiz indirimine hazır olacağını söyledi. Bloomberg TV’ye konuşan Daly, politikayı çok sıkı tutarak gereksiz bir ekonomik küçülmeden kaçınacaklarını da sözlerine ekledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic son enflasyon verilerinin “patikada bazı engebeler olacağını” gösterdiğini söyledi. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee tek aylık veri üzerinden yorumlama yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Goolsbee’ye göre arz zincirindeki iyileşme dezenflasyona katkıda bulunabilir.